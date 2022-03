Botín activa la segunda recompra de acciones de Santander por 865 millones

Banco Santander inicia su segundo programa de recompra de acciones. Tras finalizar el primero de su historia por importe de 841 millones de euros bajo el mandato de Morgan Stanley a finales del pasado mes de noviembre, el grupo presidido por Ana Botín ha decidido activar el siguiente comprometido con sus inversores para complementar el tradicional dividendo en efectivo. Desde este martes, 15 de marzo, la entidad se lanzará diariamente al mercado para adquirir títulos propios, con una inversión máxima de 865 millones de euros, equivalente al 20% del beneficio ordinario del segundo semestre de 2021. Está previsto que no se extienda hasta más allá del 18 de mayo.

Así, Banco Santander reducirá el capital social mediante la amortización de las acciones adquiridas en el programa, el cual se mantendrá vigente siempre y cuando el precio medio máximo al que se adquieran acciones no exceda de 4,12 euros, importe que se corresponde con los recursos propios tangibles por acción (tangible book value per share) a 31 de diciembre de 2021.

El número máximo de acciones a adquirir en ejecución del programa dependerá del precio medio al que tengan lugar las compras, pero en ningún caso excederá del 10% del capital social del grupo. Asumiendo que el precio medio de compra de acciones en ejecución del programa fuese de 2,864euros (correspondiente al precio de cierre de la acción del banco en el Ibex 35 el pasado viernes 11 de marzo de 2022), el número máximo de acciones que se adquirirían sería de 302,02 millones. (1,74% del capital social del Banco)

Más de 3.400 millones entre accionistas

Esta remuneración se complementa con la nueva retribución mediante un dividendo en efectivo y de 5,15 céntimos por acción, pagadero a partir del 2 de mayo de 2022 como parte de la remuneración complementaria con cargo al ejercicio 2021. Banco Santander pagó un primer dividendo en efectivo a cuenta del ejercicio pasado de 4,85 céntimos en el cuarto trimestre de 2021, cuyo valor ascendió a 841 millones de euros.

Por tanto, con el nuevo dividendo en efectivo y la nueva recompra de acciones, el capital repartido a los accionistas a cuenta del ejercicio 2021 será de unos 3.400 millones de euros, lo que equivale a una rentabilidad por dividendo del 7%, de acuerdo con el precio medio de la acción del banco en 2021 que se situó en 3,01 euros.

Banco Santander ganó 8.124 millones de euros en 2021. La entidad obtuvo este resultado atribuido al cierre del ejercicio frente a unas pérdidas de 8.771 millones del año anterior, cuando el banco realizó una actualización del fondo de comercio y de los activos fiscales diferidos (DTAs) sin efecto en caja. Con estas ganancias, se situó ya a un 25% superior en euros corrientes al obtenido en 2019, antes de la pandemia.