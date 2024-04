El CEO de Izertis y el ‘business angel’ Axel Serena compran la mayoría de Visagov

Cambio de manos en la startup de tramitación online de visados. El fundador y consejero delegado de la consultora tecnológica cotizada en el BME Growth Izertis, Pablo Martín, y el ‘business angel’ Axel Serena compran la mayoría accionarial de la compañía Visagov, con sede en Barcelona. La firma, fundada hace tres años por Virginia Carmona y Javier Martín Chocarro, mantendrá en el accionariado a sus creadores y a varios miembros clave del equipo directivo. Serena ha sido nombrado como CEO. En el año 2023 gestionó, según sus propias cifras, más de 168.000 visados.

La transacción se ha llevado a cabo mediante una recompra de las acciones que estaba en manos de los dos cofundadores. El precio no se ha desvelado. La adquisición implica que ambos inversores tengan la mayoría accionarial de Visagov. Según explica a La Información el propio Serena, los dos cofundadores mantendrán en torno al 5% de los títulos. También cuentan con posiciones accionariales el jefe de Tecnología, David González Villodre, y el responsable de marketing, Prokop Seluky.

La compañía ofrece tanto un servicio directo al viajero particular -con un coste de 29 euros que incluye las tasas que se abonan a los diferentes gobiernos y su comisión por la gestión- como una plataforma para completar visados destinado a agencias de viajes. No se trata de un ‘Software as a service’ al uso, pues no tiene cuota mensual o de alta para los clientes corporativos, sino que sólo se paga por cada documento procesado. Asegura que cuenta con acuerdos de colaboración con más de 3.500 empresas del sector turístico.

En 2022, segundo año de actividad, generó 4,5 millones de euros de ingresos brutos, casi cuatro veces los del ejercicio anterior, según queda constancia en sus cuentas de resultados, que arrojan beneficios netos de algo más de 250.000 euros. De acuerdo a sus propias cifras, en 2023 -cuyas cuentas aún no están disponibles- alcanzó una cifra superior a los 15 millones de ventas con un resultado bruto de explotación (Ebitda) cercano a los 3 millones. La plantilla actual de la tecnológica roza el medio centenar de empleados.

Según sus propias estimaciones, cada año más de 240 millones de personas necesitan un visado temporal de entrada para un país extranjero, ya sea por turismo o por viajes de negocios. En 2023 tramitaron más de 168.000 visados. Los clientes más relevantes están en Estados Unidos, Reino Unido, norte de Europa y Australia. En este mercado hay otras firmas que también tratan de digitalizar este procedimiento.

Tras esta adquisición de la mayoría accionarial, la startup pretende completar esa primera plataforma de gestión de visados con el despliegue de nuevos servicios auxiliares que faciliten la vida a los viajeros y aumenten la oferta de productos de las agencias de viajes, turoperadores, cadenas hoteleras, compañías aéreas y de cruceros. Algunos de ellos serán desarrollados dentro de la empresa y otros se completarán en colaboración con terceros. Hoy por hoy los usuarios españoles representan apenas el 2% de la facturación.

En esta nueva fase, Axel Serena será el consejero delegado del grupo. Serena es un veterano ‘business angel’ español. Como socio mayoritario estará Pablo Martín, fundador y primer ejecutivo de Izertis, cotizada en el BME Growth. Martín aterriza a través de su sociedad Laren Capital, que es con la que gestiona su posición accionarial en la consultora. Con ella también ha invertido, junto con Serena, en alguna startup española como la plataforma española de creación de contenido interactivo.