CNMV admite a trámite la opa de Magyar Vagon en Talgo a la espera de otro socio industrial

Arrancan los trámites. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha admitido a trámite la solicitud presentada por Ganz-Mavag (Magyar Vagon) para lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por el 100% de las acciones de Talgo por 620 millones de euros. El regulador entiende que el folleto y los demás documentos presentados por el grupo húngaro, tras la documentación complementaria y las modificaciones registradas el pasado lunes, 15 de abril, se ajustan a lo dispuesto en el reglamento.

Este trámite se realiza a la espera de que otro socio industrial alternativo al que, hoy por hoy, ponga sobre la mesa una apuesta similar a la del capital húngaro. Una contraopa en la que CriteriaCaixa, quien está jugando un papel importante en la entrada de capital extranjero en otras firmas estratégicas españolas como Naturgy, se ha colocado como una de las alternativas financieras para apoyar la reconversión de Talgo, si bien todas las opciones de que actúe como socio o como garantista de la operación pasan porque se llegue a crear un proyecto industrial alternativo al que se plantea en la opa.

Desde el Gobierno, Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad, ya coqueteó con la idea al asegurar que se puede constituir una "alternativa española" a la opa del grupo húngaro Magyar Vagon sobre Talgo. Según Puente, y en línea con lo que ha defendido el Ejecutivo durante las últimas semanas, "hay una pata tecnológica que tenemos que proteger".

A la espera de "sí" de Sánchez

La CNMV recuerda que la admisión a trámite de la solicitud no supone pronunciamiento alguno sobre la resolución relativa a la autorización de la oferta, o cualquiera de sus términos y condiciones, que deberá producirse conforme a los plazos y demás requisitos establecidos.

No obstante, el regulador no se pronunciará ni a favor ni en contra de aprobar la OPA hasta que Magyar Vagon no cuente con la autorización correspondiente del Gobierno respecto a las inversiones procedentes del extranjero, un plazo que inicialmente es de tres meses, aunque el Ejecutivo puede ampliarlo si así lo decide.

De momento, el Gobierno ya ha trasladado su intención de no autorizar la operación, al entender que Talgo es una empresa estratégica para el país, por lo que prefiere que un inversor español responda al interés de los principales accionistas de la compañía de vender parte de su capital, algo en lo que ya está trabajando.

El consorcio húngaro solicitó el pasado 4 de abril a la CNMV la autorización de la opa a Talgo, dirigida al 100 % de su capital por un importe total de 619,3 millones de euros y a un precio de 5 euros por acción.

Las raíces del capital

El oferente es una sociedad húngara formada por Ganz-Mavag (55%) y Corvinus (45%), participada esta última por el Estado húngaro a través del Ministerio de Economía.

A su vez, Ganz-Mavag está íntegramente participada por Magyar Vagon, propiedad de un fondo de capital riesgo (Solva II), cuyo principal accionista, con el 50%, es el ciudadano húngaro Csaba Töro.

Detrás de este consorcio -que se ha consolidado en el sector ferroviario a través de privatizaciones en el país centroeuropeo- están DJJ y András Tombor, que fue consejero de asuntos de seguridad nacional del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, durante su primer Ejecutivo, entre 1998 y 2002.