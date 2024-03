Decathlon renueva su imagen y reorganiza sus marcas para ser líder en el deporte. 

La compañía de empresa deportiva multiespecialista Decathlon ha presentado su nueva imagen de marca y también su estrategia a nivel global. Su objetivo es liderar el sector del deporte como una marca deportiva "de confianza y única". Esta iniciativa implicará la reorganización de los más de 1.700 establecimientos que tiene en todo el mundo, 175 de ellas en España.

Más concretamente, la multinacional ha subrayado que adopta una "ambiciosa estrategia global, que abarca una mejor experiencia cliente, un fuerte compromiso con la sostenibilidad y una modernización general de la empresa". De esta forma y siguiendo este propósito, la multinacional ha adoptado una nueva estrategia global, que abarca una mejor experiencia cliente, un fuerte compromiso con la sostenibilidad y una modernización a nivel general de la empresa.

La consejera delegada de Decathlon, la española Bárbara Martin Coppola, ha reconocido que hoy era un "día muy importante" para la marca. "Queremos tener un mayor impacto positivo en las personas, la sociedad y el planeta a través de 'Moving People Through the Wonders of Sport'", ha desvelado.

"Estoy segura de que nuestra ambiciosa estrategia, que evoluciona nuestra forma de hacer negocios, garantizará que Decathlon lidere el sector como una marca deportiva única y de confianza", ha subrayado desde París, donde se estaba lanzando la nueva imagen del grupo a nivel mundial.

Nueva página web y reorganización de marcas

La transformación llega con una nueva imagen de marca que refleja la ambición de la compañía a la vez que celebra su pasado. Así, el nuevo logo, 'the orbit' expresa el movimiento, la ambición de alcanzar nuevas cotas y la circularidad. En este contexto, Decathlon también ha reorganizado y reducido sus marcas con una nueva cartera de referencias más simplificada.

Así, ahora contará con nueve marcas especialistas como son Quechua (montaña), Tribord (agua y vela), Rockrider (ciclismo outdoor), Domyos (fitness), Kuikma (raqueta), Kipsta (deportes de equipo), Caperlan (naturaleza), Btwin (deslizamiento urbano y movilidad) e Inesis (precisión) y dispondrá de cuatro referencias expertas: (Van Rysel, Simond, Kiprun y Solognac).

El consejero delegado de Decathlon España, Borja Sánchez, ha destacado esta reestructuración de marcas, con la apuesta del grupo por Kuikma, la marca de pádel desarrollada en España y que ahora da nombre a todos los deportes de raqueta a nivel global. "Es un orgullo que una marca nacida en España esté dentro de las marcas globales del grupo a nivel mundial", ha explicado.

"Hoy es un día muy importante para nosotros, anunciamos un cambio de estrategia, de posicionamiento de la marca y de la relación con los clientes. Lanzamos un nuevo sentido en la compañía tras dos años de trabajo para ponerlo en marcha. No es sólo un cambio de identidad sino una verdadera transformación", ha subrayado el directivo.

Sánchez ha precisado que "más que cambiar la marca es elevarla". "Trabajamos con nuestras marcas, que son prioritarias, pero la más reconocida e identificada es Decathlon. Mantener la marca Decathlon con sus productos es clave, a partir de ahí tocará posicionar mejor nuestros productos, algo que no habíamos hecho en los últimos años", ha asegurado el consejero delegado de la firma en España.

En este proceso de transformación, Decathlon apuesta por la digitalización con una renovación global de su web para ofrecer una experiencia de compra fluida a los clientes en cualquier momento y lugar. De esta forma, el canal 'online' se ha reformulado con recursos y algoritmos de Inteligencia Artificial para permitir pronósticos, planificación de la oferta y parámetros de stock más precisos.

"Experiencia del cliente"

Martin Coppola ha avanzado que las tres palancas para llevar a cabo esta transformación de la compañía son la "experiencia del cliente", ya que debe ir mas allá del producto, ofreciendo una experiencia inmersiva y completa; la sostenibilidad, "creando nuevos modelos de negocio circulares" y la modernización con la "digitalización de todo el modelo de negocio".

La primera ejecutiva de la compañía ha reiterado que el objetivo es que la "gente se mueva". "Queremos aportar alegría mientras les ayudamos a cambiar para que vivan mejor, pero que sea asequible para todos. Queremos ayudar a vivir mejor y hacerlo a través del deporte", ha recalcado.

Así será la renovación de las tiendas

La transformación conlleva la renovación de las más de 1.700 tiendas que la multinacional tiene en todo el mundo y que en los próximos meses se cambiarán con una configuración nueva que ofrecerá una mayor visibilidad de los productos, soportes físicos y digitales. De esta forma, Decathlon también refuerza su apuesta por la innovación, donde cuenta con más de 850 ingenieros y 400 diseñadores que inventan y diseñan nuevos materiales y productos, logrando 900 patentes.