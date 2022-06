El CEO de Naviera Armas abandona la compañía tras solo un año en el puesto

Oleaje en Naviera Armas. El consejero delegado del grupo, Fernando Val Martínez, abandona la compañía solo un año después de asumir la dirección de la empresa. Así lo ha confirmado la naviera este viernes, a través de un comunicado oficial en el que ha indicado que Val "cierra su etapa al frente de la gestión de la compañía para afrontar nuevos retos profesionales vinculados a sus orígenes en la aviación comercial".

El directivo, antiguo número dos de Vueling, deja la compañía en un momento delicado, pese al acuerdo de refinanciación al que el grupo llegó con sus bonistas en 2020. El grupo marítimo convocó a sus accionistas el pasado mes de mayo a una junta extraordinaria en la que sometió a votación distintas propuestas encaminadas a la reorganización societaria, una vez sellada la paz con sus acreedores, como adelantó La Información. Entre los puntos del orden del día se incluyó valorar la petición de nueva financiación a entidades privadas o públicas.

El anuncio de su adiós, en el que no aparecen declaraciones de ningún miembro de la compañía, hace énfasis en que Val ha sido capaz de devolver al grupo marítimo en la senda de la viabilidad, por lo que la previsión es obtener un resultado de explotación positivo este mismo ejercicio 2022. No obstante, hechos extraordinarios y no previstos hasta el momento como la subida del precio de los carburantes o las consecuencias de la crisis con Argelia podrían desviar estas previsiones.