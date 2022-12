El Corte Inglés garantiza al cliente la reventa de su iPhone con "PLAN my"

El Corte Inglés, ha lanzado un nuevo programa para impulsar la economía circular. Se trata de 'PLAN my', una nueva forma de comprar un iPhone que supondrá para el cliente un ahorro gracias al sistema de precio de recompra garantizado, según ha informado la compañía en un comunicado.

En concreto, esta acción se lanza en los centros de El Corte Inglés y empezará a aplicarse para los modelos iPhone 12, 13 y 14 de Apple para clientes con tarjeta del gran almacén, que ha señalado que 'PLAN my' garantiza al cliente el precio/valor de recompra del terminal que adquiere desde el momento que decide entrar en el programa.

Cómo funciona el 'PLAN my' de El Corte Inglés

El Corte Inglés ha precisado que el precio/valor de recompra lo conocerá el cliente en el momento de realizar la compra, ya sea la contratación en tienda o por teléfono. Así, este podrá decidir en la última cuota (tras abonar la mensualidad 24) si devuelve el iPhone, por lo que se ahorraría el pago de la cuota final (valor de recompra) o si paga esa cuota final y se queda con el terminal. El precio garantizado de recompra es el valor residual que tendría el 'smartphone' dentro de 24 meses.

El grupo de distribución de origen español ha señalado que este nuevo sistema de compra ofrece ventajas respecto al pago al contado, gracias al ahorro que se produce con esa reducción equivalente al precio de recompra garantizado, así como por las mejores condiciones de financiación de El Corte Inglés. El cliente podrá incluir en esta financiación los accesorios de iPhone que completen su compra, como cargador, funda o 'air pods'.

Además, con el servicio de recompra en los centros de El Corte Inglés, el cliente podrá lograr un mayor ahorro si entrega su antiguo dispositivo al suscribir el 'PLAN my'. Al finalizar esos dos años, el cliente puede realizar otro 'PLAN my' para la compra de otro móvil, por lo que se ahorraría el pago de ese valor residual y podría tener otro nuevo con ese nuevo plan. La nueva cuota dependería del terminal elegido. Durante todo el proceso el cliente es propietario del teléfono al 100% y solo en la última cuota tendrá que decidir si se queda o no con el terminal.

Ciertos requisitos

En el momento de la recompra, el terminal entregado deberá cumplir una serie de condiciones como que encienda la pantalla, sin daños visibles (grietas), sin grietas pronunciadas en el chasis, Find My Iphone desconectado y sin daños por líquidos. Con el objetivo de mantener el dispositivo en perfecto estado para la entrega, el Centro de Seguros del grupo pone a disposición de los clientes la posibilidad de contratación de un seguro que ofrece una cobertura completa.

'PLAN my' es un programa que contribuye a alargar la vida de los productos tecnológicos, ya que cada vez que un cliente elige renovar o devolver su dispositivo al final del programa, su teléfono anterior formará parte de los programas de economía circular de El Corte Inglés dándole una segunda vida al dispositivo.