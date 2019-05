FCC presentará el recurso por la opa de Portland: "Ofreció todas las garantías"

FCC no se rinde y no se quedará sin dar la batalla para evitar que se aumente el precio de la opa de Cementos Portland tras la sentencia de la Audiencia Nacional. De esta forma, y como ha señalado este mismo miércoles el CEO de la firma, Pablo Colio, "el grupo acata la sentencia pero no comparte los argumentos expuestos". Es por ello que ha manifestado públicamente que "tenemos la intención de recurrir al Tribunal Supremo". "Consideramos que el proceso de fijación del precio fue transparente, ajustado y ofreció todas las garantías de independencia en una operación de este tipo, pero tendrá que ser la justicia quien de la opinión definitiva", señalaba el ejecutivo.

Pero no serán los únicos. "También la CNMV ha mostrado la misma intención, por lo que entendemos se producirá en los próximos días", confirmaba Colio. Una de las accionistas presentes en la junta ha pedido una explicación de la resolución de la Audiencia Nacional, a lo que el propio Colio ha señalado que "se alega un conflicto de interés entre la entidad de valoración, el Banco Santander, y una insuficiente valoración del valor contable en el momento de la exclusión".

Además, el máximo accionista de la compañía, Carlos Slim, ha cumplido su palabra. El pasado mes de julio, en el primer 'Investor Day' de la constructora desde la llegada del mexicano, abría la puerta a una posible vuelta al dividendo de la constructora y lo acaba de hacer realidad. La compañía ha aprobado en su Junta General de Accionistas, celebrada este mismo miércoles, el reparto de un dividendo flexible a sus accionistas de 0,40 euros por título.

La recuperación del dividendo es un nuevo paso en la recuperación económica de la compañía que había suspendido la retribución a los accionistas en 2013. Esta cantidad -0,40 euros por título-, supone una rentabilidad implícita del 3,69% sobre la cotización de cierre de este martes.

La propia Esther Alcocer Koplowitz, presidenta de la constructora FCC, ha celebrado esta vuelta al reparto de beneficios, al señalar que "los resultados del grupo en 2018 ratifican la vuelta a la rentabilidad tras el saneamiento realizado bajo el liderazgo de la gestión del ingeniero Carlos Slim", en referencia a su accionista de control.

Por su parte, Pablo Colio, CEO de la compañía, también ha destacado este importante hito al señalar que la "concentración en actividades de mayor rentabilidad y valor añadido, las sinergias entre los diferentes negocios y las medidas para aumentar la productividad y una mayor eficiencia" es lo que ha favorecido "el reparto de dividendo" con la idea de que sea un nuevo camino para la constructora.

Además, Colio ha señalado que "mirando al futuro nuestra aspiración es seguir avanzando en nuestra expansión internacional, fortaleciendo al mismo tiempo la presencia en nuestros mercados consolidados, mantener relaciones duraderas y de confianza en todos los territorios en los que operamos. Esperamos formar parte de las ciudades a las que servimos y estar en las ciudades del futuro".

Perspectivas de futuro

Durante la junta de accionistas, el CEO, Pablo Colio, ha señalado que las posibles perspectivas sobre el área de medio ambiente se verán afectadas por "el proceso de transformación profundo por aumento y la concentración de la entrada de nuevos competidores". En concreto, según ha reiterado, "en España se espera un crecimiento moderado de la actividad. En Reino Unido se espera una moderada ralentización del crecimiento debido a la reducción de presupuestos y a las incertidumbres del Brexit".

Pese a esta posible influencia del 'divorcio' de Reino Unido y la Unión Europea, ha señalado que "existe una decidida voluntad de crecimiento nos hacen ser optimistas en el país". Además, ha recordado la "apuesta firme por Estados Unidos" que mantiene el grupo. Con respecto al área de aguas, se espera que en España se produzcan renovaciones al mismo nivel que en 2018, teniendo en cuenta el periodo electoral.

Con respecto a infraestructuras, FCC espera un crecimiento en el mercado americano apoyado en las sinergias con Carso -la compañía de Carlos Slim-, mientras que en España, se llevará a cabo una "mejora contenida, lo que puede suponer un crecimiento limitado". En la última división, la de cementos -presente a través de la antigua CPV-, la constructora espera un crecimiento moderado de la inversión pública y una mejora de la edificación y la actividad constructora, que repercutirá en un mayor consumo de cemento", ha señalado Colio.