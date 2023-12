Honda llama al taller a más de 2 millones de coches por este problema técnico

Honda mandará a revisión cerca de 2,6 millones de automóviles en Estados Unidos para reparar un problema en la bomba de combustible y evitar que los motores de los vehículos se paralicen erróneamente. El fabricante japonés ha señalado este jueves en un comunicado que el propulsor de la bomba de combustible fue fabricado de forma errónea con una densidad inferior a lo requerido y pueden deformarse con el tiempo. La llamada a revisión afecta a vehículos de las marcas Honda y Acura de los años 2017 a 2020.

"Si la bomba de combustible no está operativa, es posible que el motor no se ponga en marcha o se pare cuando el vehículo está circulando, lo que aumenta el riesgo de accidentes o lesiones", explicó la compañía. Honda también señaló que no ha recibido ningún informe de accidentes o lesiones relacionados con este defecto.

La compañía japonesa no cuenta con suficientes efectivos para reemplazar las bombas de combustible defectuosas, por lo tanto, la llamada a revisión de los vehículos se producirá de forma escalonada a partir de febrero de 2024. El proceso de revisión y reparación se realizará de forma gratuita por los concesionarios de la compañía.

Otros vehículos en revisión

La masiva llamada a revisión de Honda se produce un día después de que otro fabricante japonés anunciase que tendrá que reparar alrededor de 1 millón de vehículos en Norteamérica tras detectar un defecto en el sistema de airbags. Seis modelos de Toyota, entre ellos los Corolla producidos entre 2020 y 2021, el Avalon y el Sienna Hybrid, además de varios modelos de Lexus como el ES y el RX.

El defecto en el llamado Sistema de Clasificación de Ocupantes (OCS, por sus siglas en inglés) en el asiento del pasajero delantero puede provocar un cortocircuito y que el airbag no se despliegue en el momento de un impacto.