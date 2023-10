Cuántos kilómetros debe tener una moto de segunda mano para no perder dinero en la compra

El mercado de las motos presenta buenas cifras gracias, en parte, a las ventajas de estos vehículos de dos ruedas frente a los coches. Son más fáciles de aparcar y menos costosas de mantener, tanto en términos de combustible como en gastos asociados. Pagan menos precio por su seguro de media, el mantenimiento periódico es más económico y su precio de venta también es más bajo que el de los coches (salvo excepciones, como en todo). En el mercado de segunda mano, como el que abarcan plataformas como Milanuncios o Wallapop, se pueden encontrar diferentes oportunidades con precios asequibles, pero debes tener precaución y revisar bien la moto antes de hacer el pago del dinero.

Aunque parece que no tiene tanta relevancia como el de los coches, el mercado de motos de segunda mano también tiene su público. Adquirir una moto de segunda mano es especialmente útil cuando se está empezando a usar este tipo de vehículos y todavía no se sabe bien qué tipo de motocicleta nos gusta, queremos o necesitamos. Hay conductores que también apuestan por una moto de segunda mano cuando la buscan como un vehículo urbano para usar a diario y no tienen grandes exigencias, solamente necesitan una solución que sea rápida y asequible.

Pero, como en todo, es necesario revisar de arriba abajo la moto de segunda mano que vamos a comprar. La mecánica es más sencilla que en los coches, pero también es importante echar un vistazo al estado de todos los componentes para asegurarnos de que no estamos pagando de más por la moto que vamos a comprar.

Además de mirar que todas las luces funcionan, los frenos están en buen estado y no hay complicaciones mecánicas con otras partes importantes de la moto, fijarnos en la cifra que marca su cuentakilómetros será relevante. Dependiendo del tipo de moto que vayamos a comprar, habrá unos kilómetros máximos que esta deberá tener para poder considerarse una buena compra.

Cuántos kilómetros debe tener una moto según su cilindrada

El uso que se le ha dado a una motocicleta estará reflejado en su cuentakilómetros. Dependiendo de la cifra que marque, deberemos ser conscientes de que habrá más o menos probabilidades de que la moto empiece a fallar o de que haya que ir sustituyendo componentes, por lo que afectará directamente a nuestro bolsillo. Para evitar gastos inesperados, los expertos marcan ciertos límites en el que es el kilometraje aceptable para comprar una moto de segunda mano, que suele marcar la mitad de la vida útil del vehículo.

Los fabricantes de motocicletas coinciden al estimar que, para una moto estándar, los 24.000 y 36.000 kilómetros de media marcarán su vida útil. Hay variaciones en esta aproximación, por supuesto, pero si hablamos de scooters o de motos medias con una cilindrada no excesivamente alta, deberemos marcarnos unos 10.000 kilómetros máximo de kilometraje del vehículo. Esta cifra será la recomendada para, por ejemplo, scooters urbanas de 125 cc., una de las motocicletas más vendidas en España en lo que va de 2023.

Es cierto que, por otro lado, existen motos de mayor potencia y cilindrada. Para este tipo de modelos el kilometraje máximo recomendado cambia, ya que están hechas para recorrer distancias más largas e ir por carretera. Para estas motos lo aconsejado es fijar el límite en los 20.000 kilómetros en el cuentakilómetros.