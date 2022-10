Iberdrola ganará hasta 4.200 millones en 2022 con una baja exposición al gas

Iberdrola mantiene sus objetivos de beneficios para el conjunto del año, a pesar de la débil evolución en España, donde el resultado se redujo un 14%. Durante la presentación a analistas de los resultados hasta septiembre, Ignacio Sánchez Galán confirmó la meta de ganar entre 4.000 y 4.200 millones en 2022, a pesar de la inestabilidad del mercado energético, y de mantener un dividendo creciente. En concreto, el consejo ha aprobado un incremento del 5,8% en el próximo pago y realizará otro abono, como es tradicional, en julio. El gigante del Ibex alcanzó un beneficio de 3.104 millones de euros en los primeros nueve meses del año, lo que representa un incremento del 29%.

El mercado ha acogido positivamente los números de Iberdrola. Sus acciones avanzan algo menos de un punto porcentual al mediodía, cotizando en la zona de los 9,95 euros.

El grupo celebrará el próximo 9 de noviembre un nuevo 'capital markets day', en el que avanzará más datos sobre su plan de inversiones a futuro, después de cerrar un volumen de más de 10.000 millones en los últimos doce meses. Con el 75% de su deuda referenciada a tipo fijo y 24.000 millones en liquidez, Iberdrola contaría con músculo para cubrir sus necesidades durante 27 meses; 15 en el caso de se afrontara la adquisición de PNM Resources, impulsada desde su filial en Estados Unidos, Avangrid.

Respecto a la volatilidad de los precios del gas, Iberdrola señaló que no adquiere gas a Rusia y que no cuenta con contratos "take or pay". De hecho, explicó que solo un 14% de su producción energética en Europa está ligada a los ciclos combinados. Para Galán, el camino para solucionar los problemas europeos en este sentido pasan por la electrificación. El presidente de Iberdrola ve positivo que las autoridades europeas se hayan dado cuenta de que el problema es el cómo se calcula el precio del gas y que estén planteando alternativas al mercado TTF. Sin embargo, insistió en que todavía faltan medidas de apoyo a las renovables y puso el ejemplo de Estados Unidos, donde se está dando apoyo a las inversiones en hidrógeno verde, con un marco que da visibilidad a 10 años.

Nueva estructura de gobernanza

Durante la presentación de resultados, Galán también realizó una valoración de los cambios aprobados este martes por el consejo de administración de la eléctrica, que ha nombrado consejero delegado a Armando Martínez. El presidente de Iberdrola señaló que el movimiento estaba planificado y que significa una solución de continuidad a la estructura de gobernanza que se había mantenido hasta el momento. Martínez continuará llevando las riendas de todos los negocios que pilotaba hasta el momento.

En materia de inversiones, sin embargo, Iberdrola no ha querido anticipar en su encuentro con analistas de este miércoles cuál será su nueva hoja de ruta, ya que la dará a conocer de forma pormenorizada en su próximo 'capital markets day', previsto para el 9 de noviembre. Por el momento, en los últimos doce meses, ha invertido más de 10.000 millones de euros. Hasta septiembre, las inversiones orgánicas se situaron en los 7.568 millones de euros en los nueve primeros meses del año, con un incremento del 14,2%, siendo el 40% en Redes y el 49% en generación Renovable.

La compañía del Ibex espera terminar el año con entre 44.000-45.000 millones de euros en deuda, con una duración medida de 6 años. En un entorno alcista en materia de tipos de interés, el grupo cuenta con el 75% de su endeudamiento referenciado a tipo fijo, aunque no descarta moderar el mix si la circunstancias del mercado acompañaran. Por el momento, el incremento de los costes de financiación estaría bajo control, con un aumento de solo 2 puntos básicos, tal como avanzó la compañía durante la presentación de resultados de los nueve primeros meses del año.