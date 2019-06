ING se lanza a por las hipotecas y busca superar a CaixaBank, Santander y BBVA

"Nuestro objetivo interno es convertirnos en el primer banco hipotecario en España". Así de ambicioso se ha mostrado este martes César González-Bueno, consejero delegado de ING, durante su participación en los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), donde ha señalado que la producción de nuevas hipotecas se ha convertido en uno de las prioridades estratégicas del grupo en España, donde espera superar a CaixaBank, Santander y BBVA en este segmento de negocio durante este año o el próximo.

Y es que ING, que actualmente cuenta con una cuota de negocio del 9,4% en nuevas hipotecas -con 942 millones concedidos en el primer trimestre- ya ha superado a otros grandes como Bankia y Sabadell tras haber cerrado su negocio de pequeñas empresas. El objetivo, a partir de ahora, será superar a las tres grandes y alcanzar porción en el entorno del 15% de la tarta. Así, el banco consigue posicionarse en este nicho cuando los grandes gigantes digitales aterricen definitivamente en el mundo de los servicios de pago y en el negocio del crédito al consumo.

González-Bueno, no obstante, asegura que las hipotecas se han abaratado para los clientes tras la asunción portarte de los bancos de casi todos los gatos de constitución a raíz de la polémica del Tribunal Supremo con el IAJD y la nueva Ley Hipotecaria. De hecho, cree que con el nuevo reparto de gastos las nuevas hipotecas son "marginalmente" menos rentables para el conjunto del sector pese al incremento de los márgenes que han aplicado las entidades de forma generalizada. "El incremento de precio solo cubre parcialmente los mayores costes", dice el banquero.

"Los bancos hemos aprendido la lección"

Respecto a la recomendación del Banco de España de no aflojar el grifo del crédito, el consejero delegado de ING se ha mostrado tajante y ha asegurado que actualmente no se aprecian los mismos comportamientos que antes de la crisis, cuando se financiaba más del 100% del valor de una vivienda. Además, ha asegurado que su banco no tiene previsto cobrar a los clientes por los depósitos pese a un abaratamiento adicional del precio del dinero.

"Yo no estoy viendo el mismo comportamiento que antes e la crisis, estoy viendo un comportamiento más prudente, me parece que los bancos hemos aprendido la lección", dice González Bueno, que asegura que su banco no ha impulsado el negocio hipotecario mediante un mayor apetito al riesgo y que considera que la ley hipotecaria favorece el negocio de las entidades al contar con una mayor seguridad jurídica y protege más al consumidor.