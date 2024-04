ING pide ser prudente con el impuesto a la banca para no "desacelerar la inversión".

El consejero delegado de ING en España y Portugal, Ignacio Juliá, ha pedido al Gobierno "prudencia" a la hora de replantear el impuesto extraordinario al sector, que pretende convertirlo en indefinido para no ahuyentar a los fondos extranjeros. "Hay que ser prudentes para que no provoque una desaceleración de la inversión foránea en España. No creemos que sea un instrumento para facilitar el crecimiento de la economía, ha subrayado tras instar al Ejecutivo a que elimine un gravamen.

El directivo ha realizado estas declaraciones durante la celebración del 25 aniversario de la entidad en España, en el que ha señalado que comparten el mismo posicionamiento que la Asociación Española de Banca (AEB), de la que forman parte, no obstante, se encuentra fuera del perímetro de bancos afectados por esta tasa. Lo ha hecho además en presencia de Sara Baliña, directora de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, así como de Toni Roldán, director del Centro de Políticas Económicas de ESADE.

Durante su intervención, Julià ha destacado la trayectoria del banco en este periodo y ha ofrecido un avance de su hoja de ruta para este 2024, que estará condicionado por la bajada de los tipos de interés. En este sentido, ha remarcado que ING ya detecta una recuperación del mercado hipotecario durante el primer trimestre, comportamiento condicionado también por el freno que había experimentado meses atrás al calor del encarecimiento de la financiación.

Aunque admite "incertidumbre" sobre cómo serán los movimientos que aplicará el Banco Central Europeo (BCE), el escenario central de ING contemplan varias rebajas desde el 4,5% en el que están instalados al 3,25%. "Nos iremos adaptando al nuevo escenario", ha remarcado. ING desembarcó en España en 1999, ahora celebra sus 'Bodas de Plata' con el objetivo de mantener la estrategia establecida hasta ahora. "Desde que empezaron a subir los tipos hemos incrementado la remuneración de la Cuenta Naranja seis veces. Pagamos por cada uno de los euros: 1,5% en la cuenta nómina y el 1% sin nómina", ha enfatizado.

El banco de origen holandés ha concedido más de 310.000 hipotecas en este periodo y ha financiado más de 1,8 proyectos personales. Respecto a su producto estrella -la Cuenta Naranja- ha remunerado un total de 4.785 millones. Esto le ha llevado a captar un total de 4,2 millones de clientes, equivalente a una cuota de mercado de alrededor del 8%. En 2023 la entidad obtuvo un beneficio récord en la Península Ibérica de más de 300 millones y obtuvo unos ingresos de más de 1.000 millones.

Sobre este punto de partida, el CEO también ha hecho un repaso de los cambios que ha realizado el banco en las nuevas maneras de interacción con los usuarios para mantener el ritmo de crecimiento en la captación de nuevos clientes. "Para la generación Z, un banco es una aplicación para hacer un Bizum. El gran reto es entender a esta generación para poder saber cómo darles servicio y también a través de qué canales podemos interactuar con ellos", ha indicado. Cabe recordar que más del 40% de sus clientes tienen más de 50 años de edad.