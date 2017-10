La contraopa de ACS sobre Abertis: a la espera de que la CNMV diga sí a Atlantia

ACS ha enseñado sus cartas pero sin lanzar aún su órdago. La constructora presidida por Florentino Pérez tiene en mente lanzar una oferta de compra sobre Abertis pero está a la espera de dos detalles fundamentales. El primero, aún no tiene cerrada la financiación necesaria para realizar la operación. El segundo, aguarda a que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aprueba la oferta de Atlantia y los tiempos, oficialmente, empiecen a correr.



La constructora ACS sigue tratando de recabar fondos, según indican fuentes financieras conocedoras del proceso. Lleva meses intentándolo. Anunció que estudiaba una oferta por Abertis a finales de julio, a través de su filial alemana Hochtief, y volvió a comunicarlo a la CNMV hace unos días. Sin embargo, las negociaciones con diferentes firmas de inversión, entre ellas TCI, KKR o CVC, no han cristalizado. Una búsqueda de fondos que ACS ha encargado a JP Morgan y Lazard.



El otro factor que falta, que el supervisor del mercado dé el 'ok' a la oferta de Atlantia, que valora el gestor de autopistas en 16.300 millones (a un precio de 16,5 euros por cada título). Cifra a la que hay que sumar otros 15.000 millones deuda de la empresa catalana y eleva el precio de la operación por encima de los 30.000 millones. El visto bueno al folleto se prevé inminente. "Debería llegar en los próximos días o, como mucho, semanas", señalan las mismas fuentes.



La aprobación del folleto de la opa no sólo es relevante porque abrirá la puerta a la contraopa de ACS, si concreta antes el tema de la financiación. También retratará al consejo de administración de la concesionaria de autopistas, que debe decir de forma colegiada qué opina y, también, cada consejero a título individual. La pasada semana se reunió el órgano de dirección de Abertis y las opiniones no están consensuadas. Hay división sobre si apoyar o no a Atlantia o esperar a que aparezca un 'caballero blanco', en este caso ACS.



Los plazos



Cuando el organismo presidido por Sebastián Albella apruebe esa propuesta comenzará una carrera contra el calendario. Los accionistas de Abertis tendrán un plazo de entre 15 y 70 días para aceptar la propuesta del grupo italiano, independientemente de que cuente con el respaldo del consejo de Abertis. Un periodo que marca la empresa que lanza la oferta (en este caso Atlantia) en el folleto de su opa.



Y, cuando sea oficial, las ofertas competidoras pueden saltar a escena. Si hay contraopa, los calendarios se agrupan. Es decir, si ACS presenta una oferta competidora, se abre un nuevo plazo de 30 días en el que las propuestas estarán abiertas de forma paralela, para que los accionistas decidan con cuál se quedan. En ese proceso la voz cantante la lleva Criteria (La Caixa) que es el principal accionista de Abertis, con el 24% del capital.



El mercado tiene claro su opinión. Desde mediados de septiembre, la acción de Abertis se mantiene por encima los 17 euros. Ha dejado atrás el precio de la oferta de Atlantia asumiendo que va a haber otros pretendientes y que la empresa controlada por la familia Benettón tendrá que ser más 'generosa' para convencer a los accionistas.



Y, en medio, del proceso habitual de cualquier operación corporativa se ha colado la cuestión política. "Estoy seguro de que la polémica nacionalista no influirá en la decisión de una autoridad independiente", aseguró el lunes en Roma el consejero delegado de Atlantia, Giovanni Castellucci, en declaraciones recogidas por el diario Expansión. Hasta ahora, la situación política catalana no había sobrevolado, oficialmente, el futuro de Abertis, pero está sobre la mesa.



