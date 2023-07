Mapfre elevará al 3,2% la rentabilidad de sus productos de rentas vitalicias

La aseguradora Mapfre elevará la rentabilidad de sus productos de rentas vitalicias desde el 2,95%, hasta el 3,20%. Esto ha sido provocado por la "evolución del entorno financiero", según ha comunicado la aseguradora este lunes. Las rentas vitalicias son un tipo de producto relacionado con un seguro de vida-ahorro. Este permite percibir una cantidad de dinero de forma periódica hasta el fallecimiento de la persona que es asegurada.

Algunos de los productos ofertados por Mapfre se pueden contratar hasta los 95 años. La firma también ha indicado que el producto es "interesante" para aquellos clientes que quieran aprovecharse de ventajas fiscales en el rescate de determinadas modalidades de seguro de vida-ahorro (por ejemplo, los PIAS) o asociadas a la transmisión de algún elemento patrimonial.

En busca de "estabilidad económica"

Fernando Mata, el director financiero de Mapfre, destacó la importancia para la compañía de contar con "estabilidad económica, un margen regulatorio estable y una mejora en las condiciones sociales", ya que una economía próspera beneficia a Mapfre. Mapfre reportó una ganancia de 317 millones de euros en el primer semestre, lo que representa un 6% menos, afectado por el terremoto en Turquía junto al deterioro del seguro de automóviles.

En relación al negocio de seguros de Auto, que impactó en el beneficio de la unidad de Iberia (España y Portugal), Mata señaló que se vio afectado por la vuelta a la normalidad en la siniestralidad después de la pandemia de Covid-19 y por el aumento de los costes debido a la elevada inflación, destacando que es una situación común en todo el sector.

Mata asegura que la subida no dependerá del aumento de costes

No obstante, ha informado de que se ha observado un cambio de tendencia en el segundo trimestre en este negocio y espera que se mantenga así durante los próximos trimestres. "Esperamos que esta tendencia no sea una situación estacional previa al verano", ha agregado. Sobre la subida del 5,5% de la prima media a los clientes con seguro de automóvil en el mercado de Iberia, Mata ha defendido que esto no significa que se la hayan subido a todos los clientes y que el hecho de que se produzcan nuevos aumentos dependerá de la estructura de costes y de la situación inflacionaria.

Al respecto, ha señalado que la inflación subyacente de julio ha subido hasta el 6,2%, mientras que el IPC general ha escalado hasta el 2,3%. "Vamos a seguir adaptando las tarifas, pero estamos viendo un escenario más positivo que el que hemos visto en trimestres anteriores", ha apostillado.

Mata ha comentado el resultado del laudo arbitral en la que la Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid ha estimado la demanda de Mapfre al reconocer su derecho a percibir el 120% del valor de mercado de los negocios de vida y no vida que la aseguradora tenía con Bankia, y no el 110% estimado por Oliver Wyman, experto independiente designado por ambas partes.

De esta forma, CaixaBank deberá pagar a Mapfre 53 millones de euros para alcanzar el 120% del valor de mercado de estos negocios del acuerdo de bancaseguros con Bankia. Mata ha afirmado que la aseguradora tendrá un impacto neto de 47 millones de euros que se contabilizarán en el tercer trimestre.