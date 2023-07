Mapfre Economics eleva hasta el 2,2% el crecimiento del PIB para este ejercicio

El Producto Interior Bruto (PIB) de España crecerá un 2,2% este año, frente al 1,7% esperado en el trimestre anterior y el 1% de principios de año, según las nuevas previsiones de Mapfre Economics. En la presentación del informe 'Panorama económico y sectorial 2023: perspectivas hacia el tercer trimestre', los analistas de Mapfre prevén que en un contexto económico marcado por la fortaleza de las exportaciones, el endurecimiento financiero y un consumo público, beneficiándose de la entrada de fondos europeos, la inflación, por su parte, se situará en el 3,4% este año.

En 2024, el estudio prevé que el alza de precios sea del 2,5%, cercano al objetivo de los bancos centrales, aunque también advierten de que la tasa subyacente (la cual no toma en cuenta el precio de los alimentos no elaborados ni de la energía) sigue "incómodamente alta", por lo que la política monetaria del alza de tipos se pronostica que continúe hasta el siguiente año.

Para Mapfre Economics, los riesgos de corto plazo para la economía española se derivan de los efectos del endurecimiento financiero y lo que esto implique en términos de contracción del crédito a la economía y sus efectos en el consumo y la inversión. Así, el dinamismo de la economía podría verse afectado por la política de los bancos centrales, apunta el director de Análisis Macroeconómico y Financiero de Mapfre Economics, Gonzalo de Cadenas-Santiago, que si bien no conduce a la economía global a un panorama de recesión, sí conduce a uno de 'estanflación'.

Una recesión suave en algunos países del norte

En el panorama global, el experto de Mapfre Economics ha señalado que en la Eurozona el impacto de la política monetaria en el crecimiento de los países "ha sido muy diverso". "Tenemos un sur boyante por el sector de los servicios por una recuperación post-covid" y "un Norte que no se ha deteriorado tanto como se había pensado, que sigue manteniendo la demanda de los países del sur".

No obstante, advierte de que las economías del norte de Europa podrían entrar en una "recesión suave" en la segunda mitad del año, en particular Alemania, algo que sin duda podría afectar a la demanda de servicios de España. "España no va a entrar en recesión, pero sí se va a desacelerar la actividad porque nuestro mercado de exportación fundamental es Europa, y Alemania es la locomotora de la región. Con lo cual, si Alemania se resfría, España va a estornudar", ha reiterado.

Para la Eurozona mantiene la previsión de crecimiento para este año en el 0,6%, a pesar de los malos datos macroeconómicos registrados en el primer trimestre y con un menor respaldo de los países intensivos en manufacturas. Para 2024, Mapfre Economics prevé un aumento del PIB del 1%. Sin embargo, las previsiones de inflación se elevan marginalmente hasta el 5% para 2023, mientras que la tasa esperada para 2024 es sustancialmente inferior, al situarse en el 1%, por debajo del nivel objetivo de los bancos centrales.