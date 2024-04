Marie Claire sin comprador: acaba el plazo legal para presentar ofertas sin ninguna registrada

Marie Claire no tiene comprador: acaba el plazo legal para presentar ofertas sin ninguna registrada

El plazo para presentar ofertas de compra para la empresa textil Marie Claire SAU ha concluido sin que el juzgado de lo Mercantil número 1 de Castellón, que tramita el concurso de acreedores, haya recibido una sola oferta, aunque podrían llegar en los próximos días. En concreto, informa EFE, las ofertas deben presentarse directamente al administrador concursal, quien es el encargado de evaluarlas y, en caso de que cumplan con los requisitos, trasladarlas al juzgado. Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el plazo para presentar esas ofertas ha concluido esta semana.

A día de hoy, viernes, el juzgado no ha recibido del administrador concursal ninguna oferta, sin perjuicio de que puedan llegar en los próximos días, ya que se pudieron presentar por registro y no haber sido todavía trasladadas. A partir de este momento, si el administrador concursal presentara alguna oferta al Juzgado que cumpliera los requisitos sería trasladada por este a los representantes de los trabajadores, a los personados en el procedimiento y a los titulares de créditos privilegiados que puedan estar afectados, como acreedores hipotecarios, entre otros. Fuentes sindicales han explicado que todavía no se tiene información de estas ofertas.

De igual modo, el Juzgado pediría informe del administrador concursal y comprobaría que la solvencia del ofertante está acreditada y que las condiciones ofertadas se ajustan al Texto Refundido de la Ley Concursal. Por otra parte, el 19 de abril se acordó la tercera prórroga de la suspensión colectiva temporal de los 78 contratos de trabajo de los trabajadores de la mercantil, hasta el 25 de junio de 2024.