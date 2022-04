Carta a los trabajadores

Marta Ortega, a la plantilla de Inditex: "Pido apoyo vuestro apoyo y paciencia"

"He nacido y crecido en Inditex, y no ha habido un solo momento de mi aún corta carrera en el que no me haya sentido abrumada por la involucración, profesionalidad y espíritu de superación de todos vosotros".