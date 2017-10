Mediapro se entrega a un fondo chino y arrastra a LaLiga a la Ruta de la Seda

Uno de los grandes anhelos de Javier Tebas al frente de LaLiga es desbancar a la Premier League inglesa como el mejor campeonato del mundo. No lo ha escondido nunca, y para ello viene apostando durante su mandato por incrementar el valor de su marca. Primero, a través de las redes sociales y apostando por apoyar tanto otras disciplinas como el fútbol femenino. Segundo, acercando LaLiga al mercado chino con horarios impopulares en España -como el de los sábados a las 13.00- y bolos veraniegos por el país asiático. Ahora, Tebas tiene un motivo para estar contento: Mediapro, la empresa que gestiona los derechos televisivos del campeonato español, venderá "en tres o cuatro meses" más de la mitad de sus acciones al fondo chino Orient Hontai Capital.



Así lo asegura Jaume Roures, socio y fundador de la compañía, en una entrevista a la agencia EFE, en la que además puntualiza que la operación está cerrada "a falta de unos trámites legales en China" y que no puede confirmar si se traspasará "el 55 o el 53%" de las acciones. El magnate de las telecomunicaciones tampoco ha matizado qué accionistas de Mediapro van a vender su parte del pastel, aunque todo apunta a que serán el fondo Torreal (poseedor de un 22,5% del total), Televisa (19%) y el fundador Gerard Romy (12%) quienes firmen el acuerdo. El también fundador Tatxo Benet (12%) y el grupo publicitario WPP (22,5%) se mantendrían en la Junta, así como el propio Roures.

"La compra se produce porque había un accionista que era un fondo de inversión (Torreal) que llevaba once años y quería salir y, al calor de búsqueda del comprador de ese paquete accionarial, las ofertas eran importantes y hubo otros accionistas que se quisieron sumar", explica el empresario catalán. Aunque no deja de ser paradójico que desvele estos cambios en la propiedad de Mediapro cuando únicamente cuenta con el 12% de las acciones. Una participación mínima pero que no implica un poder equivalente en la compañía. Y es que Roures seguirá liderando Mediapro junto a su socio Tatxo Benet pese al desembarco de Orient Hontai. "No va a cambiar nada", mantiene, "pero tampoco creo que nadie quiera comprar una cosa y cambiar la gestión en un mundo tan complejo como este", sentencia.

La estrategia de posicionamiento en el mercado asiático de Mediapro da un paso más con la venta de este paquete accionarial. Roures no oculta que esto les puede "abrir más puertas", toda vez que la semana pasada se anunció en Nanjing (China) el proyecto del parque temático de Leo Messi, que verá la luz en 2020, y que ha diseñado Mediapro: "Estamos hablando de 90.000 metros cuadrados, 170 millones de euros...". Sin embargo, Roures difiere con Javier Tebas en cuanto a las pretensiones internacionales de LaLiga. "No sé si nos podemos acercar a la Premier y si la batalla es esa. Creo que tenemos que fortalecernos como competición y también las relaciones con nuestros seguidores en el mundo. Vamos a ir ganando distancia respecto a la Bundesliga, la Serie A y la Liga francesa".