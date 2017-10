Tebas y sus directivos se suben el sueldo y reparten casi un millón de euros más

La Liga de Fútbol Profesional ha presentado el balance económico de la temporada 2016/17, finalizada el pasado 30 de junio, un ejercicio marcado por la nueva regulación de la venta centralizada de los derechos audiovisuales. Gracias a esto, elevó un 23% la cifra de negocio, aunque los beneficios cayeron de de 94.000 a 37.000 euros. "No trabajamos para dar beneficio, sino para repartirlo entre los clubes", defienden en este sentido fuentes de LaLiga.



Esto no fue óbice para que los altos directivos se repartieran casi un millón de euros más en sueldos. Los nueve directivos que había durante la temporada 2015/16, ya cobraban 1,2 millones de euros en salarios. Un año más tarde, y tras incrementar a 13 el número de directivos, se han subido el sueldo en casi otro millón de euros de forma conjunta (repartido entre todos). En total, el gasto de los directivos de la LFP fue de 2,1 millones de euros entre el que se encuentra un bonus del comité ejecutivo.



A 30 de junio de 2017, el número de directivos se elevó a 16 después de que aterrizaran ejecutivos de grandes compañías mundiales como Netflix, Facebook, o Prisa.



En cuanto al resto de empleados hubo un incremento de 116 personas durante la temporada como consecuencia "de la puesta en marcha del proyecto 'LaLiga Global Network', proyecto al que se incorporaron 44 trabajadores", según el documento oficial. El gasto se elevó a 5,8 millones de euros además de una partida dentro de los gastos de los derechos audiovisuales.



China no se engancha a LaLiga



Javier Tebas, presidente de LaLiga, logró el mejor acuerdo televisivo de la historia fútbol español. Gracias a la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 5/2015, la competición empezó a gestionar de forma conjunta los derechos con dos objetivos. Equilibrar la diferencia de ingresos que existían cuando cada club lo hacía de forma individual y mediar en el conflicto entre los operadores de televisión. Un sistema similar al que se utiliza en la Premier League o en la Bundesliga.



Gracias a la venta centralizada de los derechos televisivos (y patrocinios) el importe neto de la cifra de negocios se elevó hasta 1.635 millones de euros, cuando un año antes se quedó en 1.240 millones. Los grandes beneficiados fueron los clubes, que se repartieron 1.378 millones de euros.

LaLiga presenta en Shanghai el primer club de fans oficial en China / EUROPA PRESS



El citado aumento de la facturación por los derechos televisivos se debe al crecimiento del mercado nacional (ingresos procedentes de Mediapro, Telefónica, Orange y Vodafone), que creció en 300 millones de euros de una temporada a otra gracias a la negociación colectiva.

Pero no por el mercado asiático (y Oceanía) en el que tanto hincapié ha hecho Javier Tebas en los últimos años y que solo supone el 7% de la cifra de negocio total. La mitad de lo que representa el continente americano y menos que los países de la Unión Europea.



Además, los ingresos por patrocinio, licencias y otros se derrumbaron en el mercado asiático en la temporada 2016/17, pasando de 4,9 a 2,9 millones de euros. Fuentes de LaLiga reconocen que están "trabajando en darnos visibilidad aunque los contratos de patrocinio no sean muy cuantiosos". También descendieron en África, aunque crecieron a nivel global gracias a la pujanza del mercado americano, que pasó de 1,3 a 6,3 millones de euros.



Según detalla la Liga, el incremento global de estos ingresos de patrocinio por valor de 7 millones de euros se debió a la "renegociación del contrato con Electronics Arts y la firma Tag Heur", marca que aparece en los tablones electrónicos del equipo arbitral.



Cuentas saneadas



La deuda con entidades de crédito de LaLiga apenas asciende a 17 millones de euros, de los cuales debe hacer frente a 2,1 antes del 30 de junio de 2018. El organismo del fútbol español logró flexibilizar los plazos de amortización de la deuda con la novación del préstamo hasta 2025 (anteriormente era hasta 2020). Al contrato suscrito con Bankia y BBVA se unió el Banco Santander, al convertirse en patrocinador principal de LaLiga, con una participación del 51% del préstamo sindicado. LaLiga tiene que cobrar más de 100 millones de euros a cobrar entre préstamos y partidos a corto y a largo plazo.



Además de esto, laLiga tiene más de una decena de litigios abiertos (a 30 de junio de 2017) en relación a denuncias de jugadores, retransmisiones televisivas o reclamación de comisiones, y un expediente abierto por la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) por vulneración del derecho a la información al impedir el acceso de Mediaset y Atresmedia a los estadios.