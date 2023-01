Merlin prevé un pinchazo fuerte en los precios de los activos inmobiliarios

El consejero delegado de Merlin Properties, Ismael Clemente, ha pronosticado un "ajuste de valoración grande" de activos inmobiliarios en un plazo de dieciocho a veinticuatro meses en España, que ha cuantificado en bruto en unos cien puntos básicos.

"Por supuesto que se va a producir un ajuste de valoración y además, grande, y va a ser rápido esta vez, aunque en España siempre hemos sido lentos, porque hay un montón de gente a la que interesa que la música siga sonando", ha afirmado en una jornada inmobiliaria organizada por el IESE, Tinsa y Savills.

Tras advertir de que "habrá resistencia por parte de algunos actores que intentarán que no haya ajuste", se ha mostrado convencido de que los activos con mayor rentabilidad son los que porcentualmente van a sufrir menos. A su juicio, "no es nada malo" que se produzca ese ajuste: "mejor que un activo valga ocho y sea creíble para el mercado a que valga diez y no sea creíble", ha sostenido.

Pontegadea, uno de los interesados en el ajuste

Uno de los inversores interesados en que se produzca ese ajuste es Pontegadea, el vehículo de inversión inmobiliaria del presidente de Inditex, Amancio Ortega, que lleva años sin hacer grandes operaciones en España, según ha confirmado su consejero delegado (CEO), Roberto Cibeira. Éste ha explicado que sus inversiones en España en los últimos años han sido "pequeñas, porque Merlin y Colonial son competidores muy difíciles y los precios de los activos no eran del todo atractivos".