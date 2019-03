¿Por qué Miguel Bosé no vino a España para declarar en el juicio de su madre?

El cantante Miguel Bosé nunca deja de soprendernos. Después de alzar su voz alto y claro contra Nicolás Maduro y a favor de Juan Guaidó, enmudeció el jueves en la Audiencia Provincial de Madrid. El autor de 'Bandido' prefirió acogerse al derecho a no declarar contra su madre, la actriz Lucía Bosé. El contexto es el juicio en el que se le acusa de apropiarse indebidamente y luego vender por casi 200.000 euros un dibujo que Picasso regaló en 1963 a su empleada del hogar, Remedios de la Torre, con la inscripción 'Para Reme'.

En una videoconferencia desde México, donde el cantante tiene su residencia fiscal, Bosé declaró, tras ser citado como testigo: "No voy a declarar nada en contra de mi madre. Muchas gracias", dijo con la voz ronca y quebrada.

Recordar aquí que desde hace casi dos años el cantante paga sus impuestos en México, un país donde tendrá que vivir al menos 183 días durante 12 meses o demostrar que obtiene la mayoría de sus ingresos. Bosé sigue la estela de Ana Torroja, vocalista de Mecano, que se mudó a la capital mexicana tras ser condenada en 2014 al pago de 1,5 millones de euros a Hacienda.

Bosé ha evitado a toda costa el paseillo hasta la Audiencia Provincial y ha preferido dejar a su progenitora sola declarando. Lo cierto es que la unión entre ellos excede lo maternofilial. Lucia Bosé es la accionista única de la sociedad que adueña la casa en Somosaguas, Madrid, que el propio cantante llama suya en sus redes sociales.

La casa madrileña que el propio Miguel Bosé publicita como suya en IG. / Instagram

Mil metros de mansión y 1,8 millones de deuda

La mansión está a nombre de una sociedad que se llama Lumi SL y se dedica, en su objeto social, al alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia. Con un activo de 6.378.110,77 euros, esta empresa es la propietaria de la mansión familiar, donde no aparece por ningún lado el nombre de su mediático habitante: Miguel Bosé.

Tal vez por esto, esta mansión de 1.068 metros cuadrados tiene una hipoteca de 1,8 millones constituida en 2010 y no está afectada por la deuda que Bosé hijo tiene con el Fisco, que casualmente asciende (con datos de 2018) a 1,8 millones de euros. Ni Bosé ni su madre salieron de esa casa para declarar en la Audiencia Provincial. Miguel se quedó en México y su progenitora lo hizo desde la casa que tiene en Turégano, Segovia. Sin duda, la gran mansión de Somosaguas es hoy más que nunca el gran patrimonio de la familia.

Un juicio visto para sentencia

Como información adicional al juicio que dirime si Lucía Bosé robo o no el cuadro de Picasso llamado La Chumbera, que fue regalado por el pintor malagueño a la empleada de hogar de la familia Bosé, aclarar que la actriz lo vendió en subasta. En 2008, Lucía Bosé llevó a Christie’s de Londres toda su colección de Picasso, incluida La Chumbera, la obra que alcanzó un precio cercano a los 200.000 euros. Al parecer esto ocurrió en un momento en el que la actriz había cerrado por quiebra su Museo de Los Ángeles, que abrió en la mencionada localidad de Turégano y que echó el cierre en 2007.

El pasado 5 de noviembre, la vista oral se suspendió al aceptar la Sala la petición de una de las partes de la declaración en calidad de testigo de Miguel Bosé. ¿Por qué? Uno de los hermanos de la denunciante (sobrina de Remedios) afirmó que el dibujo se lo regaló la Tata a Miguel Bosé. Sin embargo, su madre sostiene que era suyo y no de su hijo.

Acompañada por las personas que la cuidan, la actriz italiana declaró muy serena que durante el juicio, que se celebró el pasado jueves. Y fue rotunda: "Se han dicho muchas mentiras. 'La 'Tata' (en referencia a Remedios) ni lo cogió, ni lo tocó. Quédese usted con él, me dijo. Estaba el torero delante, Picasso, yo y los niños. ¿Cómo voy yo a robarme un cuadro? Me parece injusto cómo pueden llamarme ladrona. La familia (de Remedios) nunca se ocupó de nada de ella y ni fueron al entierro, que organizó Miguel", matizó la que fue mujer de Luis Miguel Dominguín en declaraciones recogidas por Ep.

La presidenta del Tribunal preguntó a la procesada si tenía algo que decir antes de concluir la vista y Lucía Bosé no lo dudó: "Si el torero me hubiese regalado una esmeralda ¿tenía que haberle hecho poner por escrito que era de mi propiedad? A mí me lo dieron y por eso lo vendí. ¿A estos años voy a ir yo a la cárcel?".