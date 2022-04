Elon Musk cuestiona la posibilidad de cerrar la OPA sobre el 100% de Twitter. 

El consejero delegado de Tesla, Elon Musk, admite ahora tener dudas sobre si la operación que ha propuesto se cerrará y podrá comprar Twitter, pero aseguró disponer de los activos necesarios para financiar la operación. En una intervención en la conferencia TED de Vancouver (Canadá) horas después de que se diese a conocer su oferta para adquirir la red social, el multimillonario respondió a la pregunta de si efectivamente podrá sacar adelante su plan con un "no estoy seguro". A primera hora del jueves, Musk hizo una oferta formal a través de un aviso enviado a la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) de 43.000 millones de dólares (cerca de 40.000 millones de euros) para comprar Twitter, y amenazó con vender todas sus acciones si dicha oferta no es aceptada. El multimillonario sudafricano -considerado el hombre más rico del mundo según Forbes-, ofreció 54,20 dólares en efectivo por cada acción de la red social.

La operación debe ser aprobada por la junta directiva de Twitter, que confirmó haber recibido la propuesta por parte de Musk e indicó que la revisará para determinar cuál es el curso a seguir que más beneficie a la compañía y al conjunto de los accionistas. Sin embargo, el príncipe saudí Al Waleed bin Talal afirmó este jueves que, como uno de los principales accionistas de Twitter, rechaza la oferta. “No creo que la oferta propuesta por Elon Musk (54,20 dólares por acción) se acerque al valor intrínseco de Twitter dadas sus perspectivas de crecimiento”, dijo el príncipe en su cuenta oficial de Twitter.

En su charla en TED, Musk dijo tener un plan B si su oferta es rechazada, e insistió en que tiene suficientes activos para financiar la compra, por lo que la podrá llevar a cabo siempre que la junta acepte sus condiciones. Los 54,20 dólares por acción que Musk está ofreciendo representan una prima del 54% sobre el precio de cierre del pasado 28 de enero, el día antes de que el multimillonario empezase a invertir en Twitter. Asimismo, suponen una prima del 38% respecto a la cotización de las acciones un día antes de que se anunciara públicamente su inversión en la red social.

La operación valora el 100% de la red social en 43.390 millones de dólares (39.800 millones de euros) en la mayor adquisición de una compañía tecnológica desde que la compra del estudio de videojuegos Activision por más de 68.000 millones. El propio Musk es el mayor accionista actual de Twitter con el 9,2% de las acciones, seguido de las gestoras de Vanguard (8,3%), Morgan Stanley (8%) y State Street (4,5%). El cofundador y exconsejero delegado Jack Dorsey posee un 2,25%, mientras que el fondo ARK de Cathie Woods declara una posición del 2,15% en la empresa.

En todo caso, la presentación de la OPA es vinculante, aunque una vez estructurada y formalizada estaría condicionada, entre otras cosas, a (i) la recepción de las aprobaciones gubernamentales requeridas; (ii) due diligence legal, comercial, regulatorio, contable y fiscal confirmatorio; (iii) la negociación y celebración de acuerdos definitivos y (iv) el cierre de la financiación. "Invertí en Twitter porque creo en su potencial para ser la plataforma para la libertad de expresión en todo el mundo, y creo que la libertad de expresión es un imperativo social para una democracia que funcione. Sin embargo, desde que hice mi inversión ahora me doy cuenta de que la empresa no prosperará ni cumplirá con este imperativo social en su forma actual. Twitter necesita transformarse en una empresa no cotizada", asegura Musk en su misiva al consejo de la compañía.

En este sentido, el multimillonario considera que la mejor opción es comprar el 100% de la compañía. "Mi oferta es mi mejor y última oferta y, si no se acepta, tendría que reconsiderar mi posición como accionista. Twitter tiene un potencial extraordinario. Lo desbloquearé", señala. Musk continúa su rifi-rafe con el consejero delegado de Twitter, Parag Agrawal, que propuso su incorporación al consejo de administración pero el el impulsor de Tesla y SpaceX declinó la invitación. La SEC recoge algunos detalles de las comunicaciones de Musk el presidente de Twitter, Brett Taylor, acerca del futuro de la empresa y de su equipo directivo, en el que el hombre más rico del mundo no confía.