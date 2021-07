La patronal del ocio nocturno exige que se imponga el 'pasaporte Covid' de la UE.

La Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos (España de Noche) pide la implementación inmediata del Certificado Sanitario Digital de la Unión Europea (UE) para crear burbujas de ocio seguro, según han explicado este jueves en un comunicado.

La patronal considera "una temeridad sanitaria y un desastre económico" que el Gobierno no diera luz verde en la Comisión Interterritorial celebrada el miércoles a la implantación del certificado covid.

Asimismo, creen que se deberían poner en marcha medidas para recuperar la actividad de los locales de ocio y planificar la desescalada inmediata de las pequeñas y medianas empresas (pymes), las cuales, según sus cálculos, acumulan pérdidas de hasta 550.000 euros tras 500 días de cierre.

Desde la patronal consideran "una broma de mal gusto" apelar a la equidad y a la no discriminación para aplicar el Certificado Sanitario Digital. "Plantear que el certificado sanitario no se puede utilizar hasta que no esté toda la población vacunada es una ocurrencia sin sentido, porque en ese momento ya no hará falta para nada el carnet de vacunación", han denunciado.

España de Noche cree que la implementación de esta medida también motivaría a la población más reticente a vacunarse para así poder disfrutar de una mayor movilidad y los espacios de ocio y espectáculos.

"Es necesario terminar con este caos e implantar un modelo armonizado de intervención contando con todos los recursos que nos permitan superar la nueva crisis provocada por la quinta ola", han asegurado.