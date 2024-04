Reynés renuncia a su bonus para actuar con independencia en la opa de Taqa sobre Naturgy

El presidente y consejero delegado de Naturgy, Francisco Reynés, ha renunciado a su bonus a largo plazo para actuar con independencia en la posible opa de Taqa sobre Naturgy, que encara una semana clave, y vuelve al esquema de remuneración previsto en su contrato de febrero 2018.

"El presidente ejecutivo, con el objetivo de poder seguir actuando con absoluta independencia y neutralidad ante cualquier potencial oferta, y así seguir defendiendo el interés de la compañía y de todos los accionistas, evitando cualquier posible conflicto de interés ligado al resultado de cualquier potencial oferta, ha propuesto a la comisión de nombramientos y retribuciones retornar su esquema de remuneración al modelo inicial previsto en su contrato de febrero 2018 y en la política de remuneraciones aprobada por la junta General de accionistas de junio de 2018", reza el hecho relevante remitido por la gasista a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

De este modo, según explica la compañía al regulador, Reynés deja de participar de los beneficios económicos de cualquier posible liquidación del Plan de Incentivo a Largo Plazo (ILP) por causa de cualquier potencial oferta actual o futura o por cualquier otra causa. Al renunciar a este vehículo, Reynés brinda su independencia como presidente de administración si se tiene que pronunciar sobre la posible opa, ya que deja de cobrar un producto que está vinculado a la evolución de la acción de Naturgy.

Taqa, gigante de la energía con sede en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), confirmó la semana pasada que está en negociaciones con CVC y GIP para hacerse con el 41,3% del capital de Naturgy, lo que implicaría una opa sobre la totalidad de las acciones de la gasista. En concreto, CVC Capital Partners controla el 20,7% del capital junto a la familia March (Alba), y GIP, que está en proceso de fusión con BlackRock, el 20,6%. También está en conversaciones con CriteriaCaixa en relación con un "posible pacto de cooperación" sobre la energética española de cara a esa reorganización accionarial.

No obstante, la compañía emiratí, cotizada en bolsa y participada en un 90% por el ente estatal Abu Dhabi Power Corporation (ADPower), enfatizó que no hay garantía de que se materialice alguna operación y que no existe certeza sobre los términos en los que, en su caso, podría llevarse a cabo este movimiento radical en la compañía. Por su parte, CriteriaCaixa ha sido el artífice y quien ha movido los hilos, no ha desvelado si seguirá reforzándose en el capital, si entregará el primer puesto en el accionariado o realizarán una opa conjunta.

El conglomerado que pilota Isidro Fainé ha ejercido como intermediario y sí ha asegurado que las conversaciones están encaminadas a alcanzar un "acuerdo de socios" para blindar el accionariado de la gasista tras las recientes turbulencias derivadas de los planes de salida de algunos accionistas. También ha reafirmado su compromiso de permanencia en la energética y su vocación de largo plazo.

Por su parte, desde el Gobierno esperarán a que la oferta se materialice para tomar una decisión. Fuentes del Ejecutivo afirman que se disponen de los "canales e instrumentos necesarios para los intereses estratégicos de España en un sector particularmente importante a futuro, en el que hay que conservar el esfuerzo inversor en las próximas décadas", aseguraron.