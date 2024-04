El desembarco de Taqa en el capital de Naturgy da la estocada final a la escisión

La entrada del gigante emiratí Taqa en Naturgy parece enterrar definitivamente la escisión en dos de la gasista. El proyecto 'Géminis' nació con la idea de separar los negocios regulados y liberalizados y abrir asía una posible vía de escape a los fondos CVC y GIP, que llevan tiempo queriendo vender. Sin embargo, la compañía se topó con la crisis energética y el propio Gobierno.

El 'spin-off' no pudo llegar en peor momento. El consejo de administración de Naturgy dio luz verde a 'Géminis' el 1 de febrero de 2022 y lo presentó a la prensa días más tarde, el día 10, coincidiendo con la remodelación del órgano de dirección para dar entrada a Jaime Siles como representante de IFM. Pese a no estar dentro del consejo cuando se tomó la decisión, el fondo australiano dijo a posteriori que apoyaba la decisión.

Según detalló en su día el propio presidente y consejero delegado de la compañía, Francisco Reynés, las dos sociedades contarían con la misma estructura accionarial: una tendría el negocio liberalizado y otra se encargaría de las actividades reguladas. La ambición era grande y Reynés aseguró que las sociedades se situarían entre las 20 primeras compañías del Ibex35 por capitalización bursátil. En concreto, hace casi dos años y medio, aspiraban a un valor de mercado conjunto de unos 40.000 millones de euros, sumando la capitalización de Naturgy de por aquel entonces —27.000 millones de euros— y la deuda a cierre de 2021 de casi 13.000 millones de euros. En la actualidad, la capitalización es de unos 22.150 millones de euros y la deuda neta se situaba en 12.090 millones de euros a cierre de 2023.

El día que presentó 'Géminis' cotizaba a 28,4 euros por acción

De este modo, ambas empresas seguirían cotizando tras una partición del capital de una acción por dos. Los accionistas tendrían así títulos en la dos empresas a partes iguales (con la mitad del valor). El día que se presentó 'Géminis' la gasista cerró la negociación en 28,4 euros por acción y este jueves terminó en 22,9 euros, es decir, una caída del 24%. Reynés defendió que la división potenciaría el crecimiento de Naturgy más allá del plan estratégico, marcando un nuevo camino para abordar de forma pragmática la transición energética. "La escisión del grupo en dos compañías nos permitirá ser más competitivos a la hora de buscar nuevos proyectos de crecimiento en el futuro", dijo ante los analistas.

Reynés estaba convencido de que los los dos perfiles de negocio -redes y generación- permitirían a la multinacional española, entre otras cosas, simplificar y focalizar la gestión de cada uno con el fin de acelerar su plan estratégico, que actualizó en verano del año pasado.

Según el hecho relevante que Naturgy remitió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), uno de los dos grupos gestionaría de forma integrada los negocios liberalizados (Naturgy MarketsCo): el desarrollo de las energías renovables, la cartera de clientes de energía y servicios asociados, el parque de generación convencional y la gestión de los mercados mayoristas de energía. Cuando anunció el plan en febrero de 2022, esta parte del negocio tenía unos objetivos a 2025 de más de 25 gigavatios (GW) de capacidad de generación eléctrica instalada (14 de renovable y 11 de convencional), 11 millones de clientes, y una cartera diversificada de aproximadamente 290 teravatios hora (TWh) de aprovisionamientos de gas.

Por su parte, el otro aglutinaría toda la parte de infraestructuras reguladas (Naturgy Networks) de distribución y transporte de energía. La base de activos era por aquel entonces de más de 155.000 kilómetros de redes de electricidad, 135.000 kilómetros de redes de gas y 16 millones de puntos de conexión -presente en 6 países-. Ahora Naturgy también está metida de lleno en el negocio de los gases renovables e incluso también trabaja para adaptar sus ciclos combinados para que funcionen con biometano.

Las redes de gas y electricidad suponen el 61% del Ebitda

El negocio regulado de redes de distribución de transporte de gas y electricidad representa el 61% del resultado bruto de explotación (Ebitda), con el 40% en España y el 20% en Latam. De su lado, el negocio liberalizado de generación y comercialización representa el 39% restante. Ahora bien, 'Géminis' no pudo ver la luz en peor momento. Al mes de anunciarlo Rusia invadió Ucrania y los mercados energéticos, que ya llevaban meses alterados al calor de los precios del gas natural y los derechos de emisión de CO2, saltaron por los aires.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha sido tajante ante la posible escisión y ha mostrado en varias ocasiones públicamente su oposición al proyecto y ha repetido que no era lo más aconsejable. Justo en el primer aniversario de 'Géminis', en febrero de 2023, Reynés volvió a defenderlo y desde Naturgy defendieron que el análisis llevado a cabo hasta la fecha confirmaba la "idoneidad y sentido estratégico". "El calendario de ejecución debe ser reajustado al actual entorno de mercado y su volatilidad, a la evolución del contexto energético europeo y a sus incertidumbres regulatorias, muchas de las cuales se encuentran todavía en vías de ser definidas", justificó la empresa.

Más dividendo para calmar a los fondos

Pasaron los meses y en julio de 2023 tocó actualización del plan estratégico a 2025. Mientras la desesperación de CVC y GIP por salir crecía, Naturgy sacrificó inversiones por más dividendo mientras seguía buscando el momento oportuno de relanzar la escisión. Un posible cambio de Gobierno tras las elecciones del 23J dio un ápice de esperanza a la energética para acometer la transformación, pero Pedro Sánchez consiguió reunir los votos necesarios para salir investido presidente y nada cambió en el Ministerio para la Transición Ecológica (veremos a ver de cara a las elecciones europeas del 9 de junio).

Ya en 2024, Naturgy presentó resultados anuales a finales de febrero y se dejó entrever que las expectativas depositadas sobre 'Géminis' ya no eran las mismas. El proyecto estaba en el fondo del cajón del congelador y en la junta de abril ni se mencionó. La posible llegada de Taqa le proporcionará la estocada final. Las fuentes consultadas dan a 'Géminis' por "muerto". "La separación en dos de la compañía para que la rotación de capital se hiciera con el perfil de dos nuevos inversores en función de la tipología de negocio ya no es necesaria porque quiere entrar un socio industrial que quiere todo. Otra cosa es que en el futuro puedan producirse desinversiones porque ya no interesen", argumentan las fuentes.