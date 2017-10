Ryanair busca evitar más cancelaciones y aumentará los salarios de sus pilotos 

El consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary, ha escrito una carta a sus pilotos para ofrecerles aumentos salariales y mejoras en las condiciones de trabajo, informó hoy la aerolínea irlandesa de vuelos económicos.



En la misiva, O'Leary se comprometió a superar las condiciones de sus competidores, con el propósito de animar a los pilotos a quedarse en la compañía radicada en Dublín, aunque advirtió de que cualquier negociación se desarrollará con los órganos de representación aprobados por la aerolínea, que no reconoce a los sindicatos.



El directivo también les pidió disculpas por los fallos cometidos en la distribución de sus vacaciones, lo que ha provocado irregularidades en los cuadrantes de trabajo y ha obligado a Ryanair a cancelar miles de vuelos durante los próximos meses.



Además de un aumento salarial, O'Leary prometió pagarles bonificaciones "por lealtad" de entre 6.000 y 12.000 euros a partir del próximo mes, así como mejoras en la confección de los cuadrantes, programas de formación y alternativas para la elección de bases desde las que operar.



La carta está dirigida a "todos los pilotos" de Ryanair, que reiteró que "mejorará" el "salario y condiciones de trabajo" de las otras aerolíneas con flotas de aviones "Boeing 737", como Jet2 y Norwegian Air Shuttle.



De acuerdo con esta oferta, la compañía irlandesa aumentará entre 5.000 y 10.000 euros anuales la paga de sus pilotos en cuatro de las bases de operaciones más importantes, mientras que en las 82 restantes la subida estará sujeta a negociaciones con la dirección.



Asimismo, O'Leary dijo que se revisarán los contratos de los pilotos que operan en otras bases europeas para adaptarlos a las legislaciones locales, cuando estas difieran de la ley laboral irlandesa, a la que están ahora todos adscritos.



Los sindicatos del sector han asegurado que un número significativo de pilotos ha abandonado Ryanair en los últimos meses y que esta circunstancia ha provocado las cancelaciones masivas.



Ryanair, no obstante, insistió la pasada semana en que no le falta personal e informó de que menos de 260 de los 4.200 pilotos que tiene en nómina han dejado la aerolínea este año, al tiempo que recordó que ha iniciado un proceso de contratación de 650 pilotos más.



La compañía líder en Europa del sector de bajo coste anunció el pasado 27 de septiembre una "reducción" del "calendario de invierno", cuando dejará de operar 25 de los más de 400 aviones que componen su flota, lo que afecta a 18.000 vuelos y a 400.000 pasajeros.



Ryanair ya había comunicado el pasado 15 de septiembre la suspensión de 2.100 viajes durante seis semanas, debido a un error en la distribución de las vacaciones de los pilotos.