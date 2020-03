SOS del sector textil por el coronavirus: "Las ventas son prácticamente nulas"

El sector textil es uno de los que más empiezan a acusar la crisis económica y social provocada por las medidas de contención contra el coronavirus por parte de las administraciones. La situación es tan anómala que desde algunas compañías punteras como Inditex o El Corte Inglés, sus empleados explican que las ventas diarias están cayendo progresivamente hasta niveles preocupantes. Por eso, la patronal del comercio textil (Acotex) ha lanzado este viernes un SOS a las administraciones para que se aprueben medidas que amortigüen la caída.

Ante esta situación extraordinaria en la que nos encontramos, por la expansión del coronavirus, desde Acotex explican que "el sector dará todo el apoyo necesario a las Administraciones, adoptando las medidas que indiquen para evitar la expansión del virus y garantizar la salud de los ciudadanos".

En este sentido, apuntan que "las ventas son prácticamente nulas pero mientras no haya una orden de la Comunidad de Madrid, mantenemos las tiendas abiertas, aunque dada la situación lo consideramos incoherente e irresponsable", tal y como afirma Eduardo Zamácola, Presidente de Acotex.

Desde Acotex se señala que ya se ha trasladado a las diferentes instituciones y administraciones públicas su inmensa preocupación por el descenso tan significativo en las ventas y reclaman medidas urgentes de ayuda al comercio y a las empresas.

Del mismo modo, desde la patronal consideran adecuadas las medidas de bajar el IAE y el IBI, pero alertan de que se arruinarán muchos comercios si no se pone en marcha de manera urgente un plan de ayudas extraordinarias y urgentes específicas para el comercio: desde para pagar los alquileres de los locales a reducciones de los pagos a la seguridad social y de tasas e impuestos. "No valdrá con posponer los pagos, si no rebajar o suprimir. La situación es verdaderamente dramática", apunta Zamácola.