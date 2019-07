Subastan 11 casas del condenado por el fallido hospital oncológico de Villaviciosa

Once viviendas situadas en un edificio de nueva construcción en Aravaca, en Madrid, salen a subasta con precios competitivos (en una horquilla que va desde 276.385 a 507.581 euros) a instancias de la Sareb, que inició un procedimiento de ejecución hipotecaria contra la sociedad Gorsan Proyectos Inmobiliarios S.L. Detrás de esta firma no solo están estos inmuebles situados en la calle Olivo, también está Francisco Javier Santos Gugel, uno de los administradores de la misma y el promotor detrás de una de las operaciones inmobiliarias con más incógnitas de la Comunidad de Madrid, la del fallido hospital oncológico de Villaviciosa de Odón (CITO S.A.), que pretendía ser el mayor de Europa en esta especialidad.

Las viviendas que salen a subasta -todas con trastero- están situadas en la parte antigua de Aravaca, lindando con la zona de las urbanizaciones más elitistas, no muy lejos de la casa de Mariano Rajoy. Se ofrecen en puja pública a través del portal online de subastas del BOE para responder a la deuda de 2,7 millones que Gorsan Proyectos Inmobiliarios S.L. ha contraído con la Sareb. Ojo con esta puja, ya que en la documentación de la subasta no se adjuntan las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere, de los lotes y siempre hay que tener en cuenta que, por el solo hecho de participar en la subasta, el licitador queda subrogado en la responsabilidad derivada de aquellos. Solo, claro está, si el remate se adjudicase a su favor.

El mejor hospital oncológico de Europa

Santos Gugel es un promotor desconocido a nivel nacional pero muy popular en la localidad madrileña de Villaviciosa de Odón. Fue presidente del centro oncológico (gestionado por CITO S.A.), que en 2001 se paró en pleno proceso de construcción hasta hoy. El lugar es visible desde la M-506 a la altura de Villaviciosa y es imposible no girar la cabeza para ver una gigantesca mole de ladrillos, totalmente abandonada. Los que no conocen la historia de dicha estructura, seguramente no sepan que están viendo lo que iba a ser el mejor hospital privado en la lucha contra el cáncer de toda Europa.

De hecho, su esqueleto permanece aún de pie sin que el consistorio haya encontrado una solución. Las obras quedaron paralizadas después de construir el 40% del proyecto y haber dispuesto de 15 millones de euros del crédito total, por la paralización por parte del banco de la cuenta donde estaban depositados los fondos del crédito hipotecario, a causa de discrepancias entre las dos partes, banco y CITO.

La construcción comenzó en junio de 2000, con la multinacional Siemens como socio proveedor de las infraestructuras tecnológicas, y la constructora Ferrovial Agroman con la que se contrató la ejecución de la obra. La edificación fue financiada por el Banco Popular Hipotecario, que el 28 de abril de 2000 otorgó un préstamo con garantía hipotecaria constituida sobre la finca -donde además se iba a construir un hotel y un centro de ocio- por un importe de 4.500.000.000 pesetas, unos 27 millones de euros.

Estado actual del hospital de Villaviciosa de Odón, Madrid. / L.I.

En octubre de 2014, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo condenó a tres años de cárcel y 36.000 euros de multa por delito de apropiación indebida a Francisco Javier Santos Gugel. Se le condenó a devolver 176.000 euros a la sociedad gestora, y se le absolvió de los delitos de estafa e insolvencia punible. La Fiscalía siempre sostuvo que la quiebra de CITO no fue la falta de financiación ni la inviabilidad del proyecto ni los actos de Javier Santos Gugel, sino la imposibilidad de obtener el crédito comprometido del banco Popular.

El año pasado, según desveló 'El Confidencial', casi 20 años después de que se ideara el centro hospitalario, un grupo de inversores a través de la sociedad Ciudad de la Salud de Villaviciosa de Odón S.L. se presentó en el ayuntamiento, gobernado por el PP, ofreciendo comprar la parcela donde se asienta el mismo y poniendo sobre la mesa 2,4 millones de euros. Los inversores querían abonar esa cantidad al administrador concursal para condonar la deuda que mantiene el CITO con el principal acreedor de la parcela, el Banco Popular, que recibiría dos millones de euros.

También querían saldar la deuda que el CITO tiene con el consistorio por el IBI y por los gastos ocasionados por el vallado del perímetro, así como los honorarios de la Administración concursal y el IVA correspondiente. También se comprometían a tramitar un derecho de adquisición preferente de la parcela valorado en 210.000 euros para que el ayuntamiento recupere el suelo si en cuatro años no han terminado su proyecto. El consistorio era entonces de signo socialista. El nuevo alcalde José Luis Pérez Viu, que alcanzó el poder este mayo gracias a la unión de todos los grupos (Vox, PSOE y Más Madrid Villaviciosa) para impedir que subiera el Partido Popular, aún no se ha pronunciado sobre el hospital, uno de los temas candentes de esta legislatura.