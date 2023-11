Vía Célere 'pesca' en Meridia Capital y nombra nuevo CEO a Héctor Serrat. 

El consejo de administración de Via Célere ha nombrado a Héctor Serrat como nuevo consejero delegado de la promotora inmobiliaria con efectividad desde este mismo lunes 6 de noviembre. Serrat, procedente de Meridia Capital, cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector inmobiliario español, incluyendo la promoción residencial, la adquisición de activos inmobiliarios y private equity'.

Hasta ahora, Serrat era socio y 'deputy CIO' (sistemas de información) de la gestora española Meridia Capital. Anteriormente, dirigió las inversiones inmobiliarias de Varde Partners en España bajo el cargo de director general del fondo estadounidense y fue la persona que impulsó la creación de lo que es hoy Vía Célere.

Entre otros cargos, el nuevo consejero delegado de la promotora también ha sido consejero de Aliseda (Banco Popular), La Finca Global Assets y Dos Puntos Asset Management. Antes de Varde, ocupó cargos en Patron Capital y Bank of America Merrill Lynch.

Con este nombramiento, según recoge Europa Press, Via Célere renueva su equipo directivo, que gestionará las entregas de entre 2.200 y 2.500 unidades este 2023 tanto en 'Build to Sell' (venta, BTS) como en 'Build to Rent' (alquiler, BTR), una cifra récord para la compañía.

"En España existe una escasez de oferta residencial de nueva construcción y Vía Célere está bien posicionada para hacer frente a este problema. Estoy muy ilusionado por seguir trabajando con este equipo tan capaz y por cumplir el plan de negocio de la compañía", ha señalado Serrat.