Vodafone completa conexiones 5G con los nuevos móviles de Samsung y Huawei

Vodafone quiere acelerar en el desarrollo de las conexiones ultrarrápidas 5G. Y en el Mobile World Congress (MWC), que arranca mañana en Barcelona, la compañía ha completado conexiones de prueba basadas en sus redes 'precomerciales' desplegadas en la capital con los últimos móviles presentados por los gigantes asiáticos Samsung y Huawei.

El 5G es el tema clave (de nuevo) en este MWC. Se trata de la nueva generación de conexiones móviles, que sustituirán al 4G e incrementarán las velocidades (y reducirán los tiempos que se tarda en enviar y recibir información por internet). Vodafone lo sabe y ha planteado una batería de pruebas sobre una primera 'minirred' de 5G desplegada en la ciudad condal.

Sobre esa red, Vodafone ha logrado completar una videoconferencia con éxito con dos móviles con 5G sobre su propia red. También ha logrado completar un streaming en tiempo real. Todos estos trabajos forman parte de un paquete de pruebas 'precomerciales' que se llevan a cabo en el marco del MWC y se alargarán hasta el próximo año. Según confirman desde la operadora, no esperan que hayan lanzados servicios comerciales para clientes finales hasta principios de 2020.

Mira también Telefónica y Vodafone amplían su pacto en el Reino Unido para incluir la red 5G

Una pieza clave en este despliegue no sólo son los nodos (torres) desplegadas por toda España (hoy tienen 100 repartidas en las seis principales ciudades). Otro de esos pilares es el número de móviles disponibles conectados a esa 5G. Es por eso que desde la teleco británica ya se ha iniciado la comercialización del Samsung Galaxy S10 y el del Huawei MateX, ambos disponibles para aprovechar esta nueva red. ¿Hay un número necesario para ese lanzamiento comercial de servicios? No. "El ecosistema tecnológico no es suficiente para dar el paso comercial; le falta aún un poco", han apuntado.

Sin problemas con Huawei

En el despliegue de ese ecosistema tecnológico, Vodafone ha tenido que hacer frente a la situación vivida con Huawei, salpicada por el veto impulsado por el Gobierno de Estados Unidos entre acusaciones de espionaje. El gigante chino es uno de sus proveedores clave para el equipamiento necesario en este desarrollo. Y ante este contexto, han suspendido todo el despliegue de conexiones 'core' (el corazón de su red, desde donde se enruta todo el tráfico) con los asiáticos.

Sin embargo, las pruebas que se han llevado a cabo sobre el resto de infraestructura aportada por Huawei (que representa el 65% del total), tanto en España como en el resto de países donde tiene presencia, han concluido que "ni hay problemas de seguridad ni existe ninguna 'puerta trasera' (blackdoor)".