We Are Knitters logra 'tejer' un negocio de 10 millones con la venta de kits de lana

We Are Knitters ha logrado 'tejer' un negocio que esta temporada, que finaliza el 31 de marzo, facturará 10 millones de euros vendiendo kits de lana que contienen todo lo que necesario para que cada uno teja sus propias prendas. Unos kits que incluyen los ovillos, las agujas de madera, el patrón, la agujita lanera y una etiqueta de We Are Knitters para coser a tu prenda terminada. Es la 'lanaterapia', actividad que "algunos consideran el yoga del siglo XXI", explica Alberto Bravo, uno de los fundadores de la empresa junto a Pepita Marín, y que la compañía española ha logrado expandir por todo el mundo.

We Are Knitters ofrece kits para mujer, hombre, niños, decoración y accesorios; entre todas estas opciones también se puede elegir entre diferentes fibras de alta calidad: lana peruana, lana fina peruana, algodón pima, baby alpaca, lana merino superwash y trapillo. Los kits para tejer están disponibles para ‘knitters’ de todos los niveles (principiante, fácil, intermedio y avanzado). En cada kit hay un patrón que explica todo punto a punto y paso a paso para que todos puedan seguirlo fácilmente. "También tenemos varios videos tutoriales y entradas en el blog que te ayudarán con tus proyectos o contáctanos y una de nuestras knitters te resolverá tus dudas".

En un viaje a Nueva York, Alberto y Pepita, vieron a una chica tejiendo en el metro y se les encendió la luz. Pensaron que aquella tendencia del 'hazlo tú mismo' empezaba a popularizarse entre el público joven en ciudades como Nueva York o París y decidieron "dar el salto y comenzar a comercializar todo lo necesario para que cada persona pueda hacerse su propia prenda". Algo así como "haz lo que te de la lana". Hoy, aquella aventura que nació en 2011, cuenta con una treintena de personas trabajando en Madrid y tiene almacenes en Estados Unidos y Alemania.

Además, ha logrado 150.000 pedidos este año y facturar tres millones de euros más que el pasado año vendiendo el 95% de sus kits fuera de España, principalmente en Estados Unidos (el 30% de su mercado), pero también en Alemania o Francia y ahora pretenden crecer “en los países nórdicos, donde hay una gran comunidad de 'knitters', el Reino Unido, Asia, principalmente Japón, y Australia. Ese es nuestro reto”, asegura Alberto Bravo, que se dedica más a la actividad creativa, mientras que su socia, Pepita Marín, se dedica más a las tareas de gestión.

Grandes rostros del cine y de la moda también han auspiciado la 'knitting revolution'. Así, personalidades como Sarah Jessica Parker, Julia Roberts, Scarlett Johansson, Uma Thurman, Catherine Zeta-Jones o Kristen Stewart han hecho de tejer su pasatiempo más divertido. Pero tejer no es solo una actividad reservada a las mujeres, actores de la talla de Russell Crowe, Kiefer Sutherland o Ryan Gosling también han confesado su pasión por las agujas. Incluso, la actriz y ex modelo Krysten Ritter ha colaborado con We Are Knitters (Somos Tejedores).

Alberto Bravo y Pepita Marín, que comenzaron su aventura a los 23 años, fueron ayudados en un principio por su universidad, el Icade, y comenzaron con una pequeña inversión “de nuestros propios ahorros” y han contado posteriormente con la inversión de fondos como Cabiedes & Partners o diversos 'business angels'. Desde el primer día, We Are Knitters se ha dedicado a recrear el antiguo arte de tejer y transformarlo, "que no sea solo algo de personas mayores", en algo moderno y con estilo. En tan sólo 8 años, la marca se ha convertido en una fuente internacional de kits de tejer ovillos y en una comunidad online muy activa para knitters y amantes del 'hazlo tú mismo'.

"Hace años tejer era visto como algo para personas mayores, que la gente lo hacía en casa y no se lo contaba a nadie. Pero las cosas han cambiado y aunque en España todavía no se ha extendido y parece que sigue siendo algo de nuestras abuelas, en Alemania, por ejemplo, enseñan a tejer a los niños en los colegios". Alberto Bravo comenta además, que tejer, la ‘lanaterapia’ "es considerada ya como el nuevo yoga y una actividad antiestrés y que ayuda a la motricidad, mejorar la concentración…" Y no lo dice porque sí, sino porque que en una encuesta realizada entre más de 2.000 'knitters' de la empresa española, más de la mitad de ellos aseguraba que tejían para evadirse del día a día, a la vez que hacían una prenda “única” con sus propias manos.

Alberto, que señala que las lanas, con una gran variedad de colores, las seleccionan en Perú, "país que destaca por la calidad de sus lanas" para que los clientes de 'We Are Knitters' tejan jerseys, bufandas, gorros, trajes de baño, chaquetas, chalecos, mantas, mochilas o bolsos. "No es complicado, cualquiera lo puede hacer con algo de paciencia al principio, pero enseguida se le pilla el truco, y además luego se puede compartir logros de cada tejedor en las redes sociales como Instagran, con el hashtag #weareknitters".