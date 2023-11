Wetaca persigue 14 millones de ingresos y recorta el gasto de plástico en sus 'tuppers'

Wetaca espera cerrar este año con una subida en ventas que rondará el 30% hasta situarlas en los 14 millones de euros en su mayoría procedentes de su suscripción semanal. La compañía española de entrega de comida preparada a domicilio pretende mantener el ritmo de ejercicios anteriores incrementando la rentabilidad, en pleno giro del mercado hacia modelos con crecimientos sostenibles. Este ejercicio lo acabará con un rediseño de los 'tuppers', manteniendo las raciones, pero recortando hasta en un 30% el gasto de plástico y de un 45% el cartón.

En 2022, la compañía fundada por Andrés Casal y Efrén Álvarez cerró con unas ventas brutas de 12,2 millones de euros, según las cifras de la propia compañía. En esa cantidad se incluye el precio unitario por pedido, por lo que no contempla los descuentos ejecutados en los programas de recomendación y otros. Las netas se situaron, según sus propias cuentas de resultados, en 11,1 millones frente a los 8,2 millones de un ejercicio antes. Volvieron a los beneficios netos tras las pérdidas de más de 300.000 euros de los doce meses anteriores.

Para el presente ejercicio, la firma, que cuenta con una nave principal de producción en Madrid, había planificado mantener esa subida del 30% en cuanto a nuevos clientes captados. Y a falta de casi dos meses para cerrarlo, se situarán en esas tasas, según confirma Efrén Álvarez, co-CEO de la empresa, a La Información. Por tanto, los ingresos netos -excluyendo rebajas- se colocarán por encima de la barrera de los 14 millones. También buscan mejorar los márgenes para crecer en rentabilidad. Y en ese objetivo también pesa el envasado y el transporte. Y este se acaba de mejorar, incrementando las eficiencias y, sobre todo, reduciendo el impacto medioambiental de cerca de 50.000 'tuppers' entregados semanalmente en toda España.

Lanzan ahora ese rediseño de los recipientes. En primer lugar, todos los platos se entregarán en un único envase por cada plato (anteriormente el 75% de los mismos se componían de dos 'packs'). Además recortan el tamaño de los espacios, pasando de unos 16 a 10 centímetros de altura. Tiene consecuencias en el consumo del plástico: rebajarán 22.000 kilos de plástico al año (un 35% del total), según apunta Álvarez. También reducirán un 45% el del cartón, pues tanto las 'fajas' que envuelven al 'tupper' como las cajas grandes donde se transportan los pedidos semanales serán más pequeños. Esto también optimiza el transporte. Y supone cambios para los clientes, pues el tiempo de calentado mengua a casi la mitad.

Los envases no son fabricados por la propia Wetaca, pero sí que ha tenido que adaptar el envasado. Sus cocinas producen cerca de 50.000 platos cada semana, por lo que cuentan con procesos automatizados. Estos han tenido que ser cambiados. "El cambio ha requerido una gran inversión en nueva maquinaria de envasado, un cambio en los procesos de nuestra cocina, que han necesitado adaptarse a que las raciones se puedan unir y calentar sin que se note en puntos de cocción, por ejemplo” señala el co-CEO.

En esa mejora de los márgenes no se habrían tocado en los últimos trimestres los precios. Se llevó a cabo un incremento en el estallido vivido en las materias primas y no se han tocado hasta ahora. Este es uno de los argumentos que tratan de esgrimir frente al 'menú del día' de los restaurantes -"que tienen menos capacidad de adaptación ante la subida de los precios y los costes de personal- como uno de sus principales competidores. Respecto al intento de los grandes del supermercado para entrar en este segmento, como es el caso de Mercadona, asegura que éstos aún no han conseguido tener una oferta consistente con la que se pueda construir un menú semanal variado.

Expansión internacional y rondas

La expansión internacional sigue estando en el mapa pero entienden que aún hay margen para crecer en el mercado español. Álvarez insiste en que hoy por hoy cuenta con 10.000 clientes a la semana, por lo que existe mucho camino por crecer en el país. Asegura que otras empresas comparables a la suya en otros mercados alcanzan niveles de penetración en la población potencial de en torno a un 1%, mientras que ellos se sitúan muy lejos de ese nivel aún. "Hay mucho camino por crecer aquí", apostilla.

En esta tarea hoy por hoy son autosuficientes, sin haber levantado una ronda de financiación desde 2020. Hasta la fecha han captado en torno a 2,5 millones de euros de capital en diferentes ampliaciones con Cabiedes & Partners como socio de referencia y otros accionistas como Bewater Funds, el vehículo creado por François Derbaix, cofundador de Indexa Capital. Han recurrido a varias operaciones de deuda para financiar algunas inversiones en maquinaria (algo más de medio millón con entidades de crédito y una cantidad similar en arrendamiento financiero). "De momento, no hay ningún inversor con urgencia de salir; estamos en un punto muy cómodo", apunta. Los dos fundadores superan el 60% de las acciones y, por tanto, mantienen el control.