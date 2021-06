Críticos de Podemos denuncian que el aparato les oculta datos de Vistalegre 4

La próxima asamblea de Podemos que previsiblemente coronará a Ione Belarra como nueva líder del partido va camino de estar envuelta en la polémica. Una candidatura alternativa a la de la ministra de Derechos Sociales denuncia que el 'aparato' de la formación morada está cometiendo irregularidades en el proceso de preparación del conocido como 'Vistalegre 4'. Según este grupo de críticos, no les han proporcionado datos de los que deberían disponer para concurrir en igualdad de condiciones con la lista 'oficialista' de Belarra. Por eso, han remitido una denuncia a la Comisión de Garantías reclamando que les faciliten datos como el censo de los inscritos que pueden votar en las primarias o la composición del Comité Electoral, como recoge el texto al que ha tenido acceso La Información.

Los denunciantes están liderados por Fernando Barredo, un militante conocido por su rechazo a la gestión de Pablo Iglesias y que ahora continúa su batalla particular contra los 'herederos' del exvicepresidente. Actualmente, Barredo es precandidato a la Secretaría General dentro de esta Cuarta Asamblea Ciudadana Estatal, que culminará el próximo 13 de junio. La primera de sus quejas tiene que ver con las exigencias para participar en el proceso interno. Para aspirar a liderar el partido, hay que conseguir 500 avales. En Vistalegre 3 se requerían 150. "Se ha multiplicado por 3,3 dicha cantidad. (...) Sin embargo, el partido no ha triplicado el número de personas inscritas, lo que no parece muy proporcional", señala el documento de su queja, en el que denuncia que esto supone un "perjuicio en desigualdad de información anticipada".

Otra de las cuestiones que denuncian tiene que ver con el censo de los inscritos en Podemos. Los críticos reclamaron al partido el listado de afiliados en su condición de precandidatos, siguiendo el ejemplo del PSOE, donde aseguran que es "una práctica habitual" que los aspirantes a primarias dispongan de esa información. Algo a lo que la dirección morada se negó, amparándose en que la Ley de Protección de Datos no lo permite. De hecho, a Barredo le aseguraron que "ninguna candidatura tiene acceso" al mismo, a la vez que le instaron a promocionarse a través de redes sociales. Algo a lo que este replica con la Ley de Partidos "y las leyes internacionales", destacando que "todo proceso interno ha de ser democrático (...) con entera igualdad entre las candidaturas".

El órgano que le respondió a Barredo que no le daría el censo fue el Comité Electoral. Según fuentes de su candidatura, la composición del mismo se desconoce a pesar de que han reclamado conocer quienes son sus miembros. "En Vistalegre 3, contaron quiénes eran y todos formaban parte de la candidatura de Pablo Iglesias", explican estas fuentes. Una circunstancia que lamentan, ya que "actúan como jueces y partes en estas primarias, al ser también candidatas". A esta situación suma que, según los críticos, haya dirigentes que digan liderar una campaña "desde la militancia" cuando están vinculados a Belarra. Esto implica que estarían "atentando claramente contra la neutralidad debida desde su cargo orgánico". "Al recibir la encomienda desde la directiva estatal queda mediatizada para que todo el partido se vuelque en apoyar una sola precandidatura", insisten.

El otro tema polémico que destacan está vinculado precisamente a la lista de la actual ministra de Derechos Sociales. Según el entorno de Barredo, los procesos internos establecen que haya un máximo de 62 integrantes en las candidaturas para unas primarias como las que se celebrarán en breve. Algo que no cumple Belarra, que ha anunciado hasta 98 nombres. Las reclamaciones por este posible incumplimiento se han remitido a la Comisión de Garantías morada, que no ha respondido a la misma, según insisten desde los críticos. "Hemos denunciado todos estos problemas y nos ignoran, salvo en lo del censo, que han dejado claro que no lo darán. Por eso esperamos a que la Justicia actúe", destacan las fuentes consultadas, anunciado una posible denuncia como la que ya plantearon por la organización de la asamblea de 2020.

Para reforzar sus argumentos, los contrarios a Ione Belarra recuerdan la sentencia de un juzgado de Primera Instancia que anuló las primarias del partido en la localidad madrileña de Collado Villalba. Según el fallo, Podemos manipuló los resultados y violó el artículo 23.2 de la Constitución, que recoge el acceso "en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes". "No sólo controlando el censo y la acreditación de los votantes, sino los tiempos en los que las urnas estaban abiertas, provocando de esa manera la alteración de los resultados. Por lo tanto, este sistema crea dudas sobre la integridad y calidad democrática de los resultados", estimó el juez. Una decisión que los morados anunciaron que recurrirían.

Los críticos aseguran que esta situación se está produciendo por no haberse resuelto aún la demanda que presentaron contra Pablo Iglesias e Irene Montero por las supuestas irregularidades en Vistalegre 3. El pasado febrero, la Fiscalía Anticorrupción remitió la investigación a la Fiscalía del Tribunal Supremo, debido a que en ese momento Iglesias y Montero estaban aforados por su condición de diputados. Ahora, solo la ministra de Igualdad mantiene esa protección tras el adiós a la política del exlíder de los morados. "La carencia de control a estos procesos lleva a estas situaciones. No hacen falta legislaciones específicas sobre primarias, sino que los jueces se pronuncien sobre nuestra denuncia. Ya ha habido sentencias anulando elecciones en otros ámbitos", dicen desde la candidatura de Barredo.

"Es obvio que todos los cargos del aparato del partido que participan en el proceso tienen muchos más medios y oportunidades de hacerse ver que yo en este proceso. Ione Belarra cuenta con toda la infraestructura del partido", asegura Barredo, que asegura que la ministra se ha presentado como candidata "fuera del plazo establecido", que está delimitado entre el 3 y el 12 de junio. Por eso, reclama que la Comisión de Garantías Democráticas Estatal solucione estas "faltas de neutralidad". Además, insta a que reclame a Belarra las facturas del acto de presentación de su candidatura por si hubiera "alguna irregularidad o ilegalidad". Fuentes de la dirección de Podemos aseguran ante estas denuncias que se han limitado a cumplir la legislación vigente.