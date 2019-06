Así es el examen de la polémica gallega: Platón y Hume la arman en selectividad

Este año las pruebas de selectividad no dejan de generar polémica. Ahora el problema está en Galicia. Los aspirantes a una plaza en la universidad se enfrentaban a su tercer día de exámenes. A las once de la mañana los que tenían la prueba de filosofía han visto que en cuestión de media hora les han retirado el examen porque estaba mal formulado... y ninguno de los que hay de reserva servían. Aparecían mezcladas preguntas de autores que según las bases no podían ir juntos: Platón y Hume.

Pero el remedio muchos piensan que ha sido peor que la enfermedad... A las 16:00 horas empezaba de nuevo el examen y fueron numerosos los alumnos que decidieron abandonar el aula a la espera de poner una reclamación. Ahora el formato no presentaba ningún problema, pero las opciones eran Kant y Aristóteles, siendo el primero el más temido por los estudiantes gallegos.

Los alumnos valencianos fueron los primeros en poner el grito en el cielo al comprobar que su examen de matemáticas era muy difícil. 30.000 firmas piden repetirlo. Los sevillanos se unieron a la queja por la dificultad y aseguraban que sus pruebas eran muy complicadas. En Cataluña hacer un examen en castellano se consideró una incidencia y Canarias pide explicación de por qué la señalan como el ejemplo de selectividad más fácil de toda España.

Desde que surgió la primera polémica desde el gobierno se comprometieron a estudiar las diferencias que pudiera haber entre las distintas comunidades, pero asegura que no hay motivo para alarmarse por las polémicas que le han seguido. la ministra de educación recuerda que ya se creó un equipo de trabajo para ver cómo homologar los criterios de corrección y que se puntúe de la misma forma en una y otra comunidad. "Lleva funcionando muy muy bien durante todos estos años", decía Celaá.