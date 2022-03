Bolaños sobre el pacto con Vox: "Feijóo traspasa líneas que no hace Casado"

El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha criticado con dureza el nuevo gobierno de Castilla y León, formado entre el PP y Vox, y ha lanzado un órdago al futuro líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, tras asegurar que este "ha traspasado líneas que no ha hecho" el actual presidente del partido, Pablo Casado. En su opinión, el pacto, que da entrada a los de Abascal por primera vez a un Ejecutivo, "pone en riesgo" los valores de una Europa "unidad y solidaria". "Es negativo que el PP permita un gobierno donde la ultraderecha está presente, porque no reconoce los valores democráticos", ha apostillado durante su intervención tras la reunión con la Comisión Mixta que supervisa los proyectos de reconstrucción de las zonas dañadas por la erupción, para valorar el estado de los trabajos en la isla de La Palma.

"El señor Feijóo ha traspasado líneas que no había traspasado el señor Casado, que es abrir la puerta a un Gobierno autonómico a la ultraderecha que niega los valores europeos y los consensos de nuestra democracia", ha proclamado Bolaños. Por ello, ve "una noticia muy negativa" que el PP, con esta nueva etapa de Feijóo al frente del partido, permita que haya un Gobierno "donde la ultraderecha esté presente, que no reconoce los valores democráticos". En cualquier caso, el ministro para la Presidencia no se ha pronunciado sobre si la Conferencia de Presidentes que se celebra mañana en la isla de La Palma puede convertirse en un "cara a cara" entre el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y Feijóo dada su nueva condición como futuro líder de la oposición, asegurando, eso sí, que esta Cumbre es un órgano de "coordinación" para trabajar "conjuntamente".

Tras la cita de la Comisión, que ha durado casi dos horas y a la que también ha acudido la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, Bolaños, ha reivindicado la "agilidad nunca vista" en las ayudas, aunque ha dicho entender las quejas de los afectados, al tiempo que ha puesto en valor la gestión del Gobierno central en estas ayudas a la isla de La Palma tras la erupción del volcán. "Todo esto lo hacemos escuchando a los afectados, sabemos cuáles son la velocidad o la agilidad y a quién se ha visto afectado siempre le parece poco, y lo entendemos, pero estamos trabajando todas las administraciones en una velocidad nunca conocida", ha resaltado.

En este sentido, ha avanzado que el Ejecutivo central ha movilizado el 66% de los 510 millones de euros en ayudas a la isla de La Palma. "Para hacernos una idea del importe, el presupuesto anual del Cabildo son 180 millones de euros, por lo que en estos seis meses hemos movilizado casi el doble de su presupuesto anual", ha matizado. Asimismo, Bolaños ha asegurado que se está hablando entre los diferentes Ministerios sobre "cuál puede ser la mejor forma para agilizar" todas las infraestructuras en esta isla y la forma de establecer mecanismos para agilizar también el proceso de estas obras que se están llevando a cabo.

En la rueda de prensa conjunta con el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Zapata, han recordado todas las medidas puestas en marcha en la isla para el proceso de reconstrucción tras la erupción del volcán desde su inicio el pasado mes de septiembre de 2021. Con todo, tanto el presidente del Cabildo como el jefe del Ejecutivo canario han incidido en que pondrán en marcha ayudas extraordinarias, complementarias a las del Gobierno central, destinadas a los hogares de los palmeros que perdieron su vivienda.

Se trata de una una ayuda adicional de 30.000 euros para las personas que han perdido su vivienda principal en la erupción volcánica de La Palma, a lo que se sumarán otros 10.000 euros de indemnización directa a cargo del Cabildo de La Palma, cuantías que complementan los 60.000 que abona el Gobierno de España. Los 30.000 euros adicionales podrán destinarse a la compra de suelo en la isla o bien podrían ser ayudas directas, algo que está por definir, mientras que los 10.000 euros que aportará el Cabildo son ayudas directas procedentes de donaciones y fondos propios, que se cobrarán previsiblemente antes de final de mes, ha indicado Zapata. Estos 40.000 euros adicionales se suman a los 60.000 que ha abonado al Estado a las personas que perdieron sus casas principales bajo la lava, de las que se han entregado un total de 11,24 millones de euros en los 206 expedientes resueltos.

Trabajan para una Cataluña "mejor"

El Gobierno valora que el president de la Generalitat, Pere Aragonés (ERC), vuelva a sentarse con sus homólogos en una Conferencia de Presidentes, porque de lo que se trata es de dar "mejores respuestas" a los ciudadanos ante los problemas que les afectan. "Al final, lo que quiere el Gobierno de España es que los ciudadanos de Cataluña tengan una vida mejor, unos derechos y unos servicios mejores. Para eso trabajamos con el Gobierno de la Generalitat", ha resumido el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en La Palma, 24 horas antes de que se reúna la Conferencia.

Bolaños ha incidido en que el Gobierno "valora muy positivamente" que esta vez vayan a participar en la Conferencia "todos los presidentes" autonómicos, porque el objetivo de este foro es analizar "problemas que afectan a todos los ciudadanos" y ha remarcado que "de manera colaborativa" se consiguen "mejores respuestas". El ministro ha apreciado, por ello, que Pere Aragonés vaya estar mañana en La Palma y que las relaciones con la Generalitat en otros ámbitos institucionales previstos en el Estatut también estén "avanzando".

Nuevas medidas para los refugiados por el conflicto de Ucrania

Respecto a la guerra en Ucrania, ha subrayado este sábado que aunque este país no pertenece la Unión Europea esta "sí va a ser el hogar de todos los ucranianos que huyen del horror de los bombardeos, que han llegado a afectar a hospitales materno-infantiles". "Trabajamos juntos con nuestros socios europeos. La UE está respondiendo en este conflicto como la gran Europa que es, una Europa unida que se compromete con todas las personas que huyen del conflicto", ha señalado el ministro.

Ha recordado que España abrió este mismo viernes un centro de acogida donde, desde el primer momento, "se resuelven todos los trámites y permisos" que necesitan los refugiados ucranianos para intentar retomar su vida en España y ha remarcado que no solo las administraciones están respondiendo con "agilidad" a la situación en la que se encuentran los más de dos millones de ucranianos que han huido de una guerra "que nadie entiende", sino que los propios ciudadanos son los que están dando muestras del "país solidario" que es. "Es el abrazo que tenemos que dar a todos los ucranianos que vengan a nuestro país huyendo de esa guerra que ha provocado (el presidente ruso, Vladímir) Putin y que nadie entiende"