Campo defiende que Illa continúe como ministro de Sanidad hasta su relevo

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha defendido este viernes que el titular de Sanidad, Salvador Illa, continúe al frente del Ministerio de Sanidad, argumentando que seguiría cumpliendo con su "entrega al 150%" hasta que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncie el nombre de su sucesor. "La higiene democrática es otra cuestión", ha sostenido Campo en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, tras ser preguntado si Illa debería dimitir para centrarse en su candidatura para las elecciones catalanas del 14 de febrero.

A su juicio, si Illa ha dado "ejemplo" de algo es de su "entrega" y de "estar cumpliendo" con su cometido desde el pasado 14 de marzo. "Debemos sentirnos muy orgullosos de que en la política española haya personas con esa entrega, con esa profesionalidad", ha defendido el ministro. Así, Campo ha insistido en que Illa "será ministro" hasta que el jefe del Ejecutivo haga el "cambio". "Desde ese día será candidato. Que nadie tenga duda de que cumplirá con su cometido", ha apostillado.

En este contexto, el ministro de Justicia también se ha referido a los datos de vacunación y ha reconocido que las cifras son un poco desalentadoras, pero ha descartado impulsar una campaña de vacunación destinada a la ciudadanía porque, a su juicio, para ello tendría que demostrarse que la falta de vacunación se debe a la "falta de estímulo" en la población.

Desde su punto de vista, los datos tan dispares en el porcentaje de vacunas aplicadas en las comunidades autónomas no se deben a que cada territorio cuente con un plan distinto. "No creo que sea un problema del modelo. Cada comunidad autónoma ha intentado hacerlo lo mejor posible, pero no con el éxito que deseamos", ha apostillado.