Las cartas de los torturados por Billy el Niño que leyó Iglesias en el Congreso

El expolicía Billy el Niño, acusado de torturas durante el franquismo, ha fallecido en Madrid víctima del coronavirus. Atrás quedan esas cartas que leyó el líder de Podemos, Pablo Iglesias, en el Congreso cuando solicitaba al exministro de Interior Juan Ignacio Zoido que retiraran al "torturador Pacheco la condecoración al mérito policial que le concedió Martin Villa" en mayo de 2018. Señalando a Zoido le aseguró que puede que no durara mucho al frente del ministerio pero que ojalá la "ministra o ministro que nombre el PSOE retire la medalla a ese malnacido". Al acabar Iglesias terminó emocionado ante el aplauso de algunas de esas víctimas que estaban sentadas en la tribuna de invitados.

La primera carta que leyó fue la de Chato Galante: "Me abrieron la cabeza" y me dieron golpes en todo el cuerpo. Cuando no podía moverme me tenían como un fardo esposado a un radiador en un pasillo y cuando pasaba un policía me volvían a golpear o me apagaban un cigarrillo en el cuerpo. González Pacheco era de los que más estaban presentes. Era un torturador compulsivo. Disfrutaba y presumía de ello. Te miraba y te decía 'He sido yo, Billy el Niño'. Te miraba y apretaba la pistola contra mi pecho mientras gritaba que me iba a matar. Que en esa misma habitación habían matado a Julian Grimau y que él iba a hacer lo mismo conmigo. Yo me quedé quieto, con la boca bien cerrada y sintiendo la boca del cañón en las costillas. Gatilló. Oí el chasquido del disparo. La pistola no estaba cargada".

La siguiente carta que leyó fue la de Luis Miguel Urban: "Billy el Niño me dijo que me iba a llevar a descampañado de Pan Bendito y me iba a pegar un tiro y después matgarían a mi compañera. A continuación me aplicaron la toalla mojada, una técnica que consiste en simular un ahogamiento". A continuación fue la de Lidia Falcón: "Me golpeaban en el estómago e hígado y tiraban de los brazos que parecía que se me salían mientras me golpeaba en el estómago Billy el Niño me dijo ahora ya no parirás más, puta".