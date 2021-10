Casado rechaza que los políticos que acaban de dejar sus cargos vayan al TC.

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado que su partido no quiere que haya "políticos en ejercicio o que acaban de dejar" su cargo en el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo o el Tribunal de Cuentas. Según entiende, es algo que no da una imagen de imparcialidad y de despolitización. Tras aludir al caso del exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha indicado que las personas que se incorporen a esas instituciones deben tener "un prestigio acreditado" y no haber ocupado "puestos de alta responsabilidad" política.

En una entrevista en Onda Cero, que ha recogido Europa Press, Casado ha afirmado que PSOE y PP aún "no han pactado nombres" para renovar esos órganos constitucionales y solo han acordado hasta ahora que ya se puedan renovar. En el caso del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha señalado que seguirán hablando para ver si se "avanza en la despolitización".

"Creo que esta semana se podrán poner nombres encima de la mesa y nos gustaría que esos nombres también den una apariencia de despolitización. Nos gustaría que no hubiera políticos en ejercicio o políticos que acaban de dejar el ejercicio de su cargo", ha manifestado, para rechazar que personas que "acaban de dejar su cargo político" puedan formar parte de esos órganos constitucionales, refiriéndose al exministro de Justicia cuyo nombre "acaba de ver publicado".