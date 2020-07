Cataluña registra 969 casos de Covid y 8 muertes más que en el último balance. 

Cataluña ha registrado hasta este miércoles 93.361 casos positivos de coronavirus SARS-CoV-2 confirmados por prueba diagnóstica (test rápido o PCR), 969 más que en el recuento del martes, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat en un comunicado que recoge Europa Press. El balance diario de muertos y afectados impulsado por el departamento parte de la información de las funerarias, que declaran diariamente los casos de difuntos con coronavirus.

Las funerarias han registrado hasta el momento 12.710 muertes en Cataluña por coronavirus, ocho más que en el balance del martes: 6.969 en hospital o centro sociosanitario, 4.117 en residencia, 807 en domicilio, y el resto son casos no clasificables por falta de información.

Del total de casos, 4.281 han sido hospitalizados en estado grave (actualmente hay 89, uno más que el martes) y se han registrado 40.948 altas hospitalarias hasta el momento. En cuanto a residencias de ancianos, hay hasta ahora 15.660 personas que han dado positivo. La ciudad de Barcelona ha registrado desde el inicio de la pandemia hasta ahora 19.798 casos, 239 más que en el balance del martes. Y la comarca del Segrià (Lleida) ha acumulado 5.217 positivos, 61 más que en el último recuento.

El toque de atención de Torra

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha alertado este lunes de "una situación demasiado crítica como para no darle importancia", y ha apelado a la responsabilidad de toda la ciudadanía para evitar volver a la oscuridad y a la angustia de días anteriores, ha dicho. En rueda de prensa, ha precisado que la media de edad de los contagiados ha descendido desde los 60 hasta los 37 años, y se ha dirigido especialmente a los jóvenes: "Hoy un botellón no es una fiesta, es un acto de insolidaridad", y ha pedido a la Conselleria de Interior y a los alcaldes catalanes actuar con severidad frente a las vulneraciones de la normativa.

"Estamos ante los 10 días más importantes del verano", pues serán claves para saber si "con la solidaridad, la colaboración y un nuevo esfuerzo colectivo de todos somos capaces de comenzar a redirigir esta crítica situación", porque si no se consigue habrá que "retroceder", ha advertido.

Ante esta situación "critica" y de "bandera roja", el presidente catalán ha garantizado que tomará "las decisiones que sean necesarias" sin que el "tiemble el pulso", pues no tiene "otro compromiso que velar por la salud de los ciudadanos. No me doblegará ninguna presión ni lobby si los expertos me piden tomar las decisiones mas duras", ha subrayado.