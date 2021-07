El conseller de Salud hace autocrítica y afirma que "no he hecho bien las cosas".

El conseller de Salud, Josep Maria Argimon, ha hecho este viernes autocrítica, al reconocer que "claramente no he hecho bien las cosas", y ha admitido errores con las restricciones, con los mensajes de que ya se veía "el final del túnel" de la pandemia o la autorización para la celebración de festivales.

"Creo que claramente no he hecho bien las cosas, si todo lo hubiese hecho bien no estaríamos donde estamos", ha afirmado este viernes Argimon en una entrevista en Catalunya Ràdio.

El conseller ha hecho así "autocrítica": "La sociedad en conjunto y yo como responsable de la pandemia habíamos pensando que esto iba muy bien; bajaba mucho la incidencia, el ritmo de vacunación era elevado; creo que estas expectativas hizo que se relajaran las medidas", ha afirmado.

Ha admitido así que tendrían que haber adoptado antes restricciones y que fue un error autorizar festivales, aunque tuvieran el requisito de un test de antígenos: "No lo repetiría", ha afirmado Argimon, si bien ha indicado que, con los resultados provisionales, estos eventos musicales no provocaron una "explosión" de contagios.

También se equivocaron en los "mensajes", como el de que ya se estaba "saliendo del túnel", ha añadido el conseller. Argimon ha confiado que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TJSC) dé luz verde hoy mismo al toque de queda nocturno en 161 municipios catalanes, medida que ha apuntado que irán renovando cada siete días con la previsión de que dure hasta "tres o cuatro" semanas.

En el caso de que el TSJC no lo avale, ha indicado que el Govern tendrá que valorar si añade otras restricciones, sin concretar cuáles, aunque sí que ha señalado que no es partidario de los cierres perimetrales.

El conseller ha explicado que en el conjunto del Estado están estudiando si habría que completar la dosis de las personas que han pasado la Covid; actualmente, los menores de 66 años que se han contagiado solo reciben una vacuna.