Sabotean horas antes de las votaciones dos centros de telecomunicaciones

Las elecciones catalanas no se han librado de incidentes y horas antes de la votación dos centros de repetición de telecomunicaciones han sido saboteados en Girona y Lleida. Fuentes de los Mossos han informado a EFE de que los repetidores se encuentran en Canet d'Adri (Girona) y en Cubells (Lleida), y que ahora se investigan las circunstancias de este suceso.

Las mismas fuentes han precisado que esta acción no ha repercutido en la constitución de las mesas electorales ni en la transmisión de datos sobre el inicio de la jornada electoral.

El comisario de los Mossos, Juan Carlos Molinero, por su parte, ha destacado en declaraciones a TV3 que "la normalidad" ha marcado el inicio de la jornada electoral y la apertura de los colegios en un día en el que la policía catalana ha desplegado "un dispositivo de máximos" con motivo de los comicios.

Una hora después del inicio de la votación, más del 97% de las mesas dispuestas para votar ya han sido constituidas. Según ha señalado el conseller de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalitat, Bernat Solé, se esperaba que en los próximos minutos quedasen constituidas el resto.

No obstante, no ha descartado la posibilidad de que algunas de las mesas que aún no funcionan tuviesen que aplazar hasta el martes la votación en el caso de que no se resuelvan las incidencias que no han permitido su constitución.

En cualquier caso, Solé ha destacado la normalidad de la jornada, "pese a la complejidad" por la situación sanitaria. Así, ha agradecido a todos los ayuntamientos catalanes y a las personas de las mesas electorales y ha defendido que las elecciones de este domingo se podrán celebrar "con plena normalidad".