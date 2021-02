Nervios, tensión... y lluvia: el relato de la espera al ejercer el voto en Barcelona.

La puerta de la calle Mansó que da acceso al Mercado de Sant Antoni, reconvertido en macrocolegio electoral con 8 puertas de entrada, ha abierto a las 9:34 horas de la mañana. Desde las 9 en punto ya había catalanes esperando a depositar su voto, entre los que destacaban personas mayores recogidas bajo paraguas y a la espera de nuevas noticias sobre la apertura. Una pareja de ancianos se ha tenido que refugiar bajo el porche de la puerta, y los agentes han tenido que proporcionarles sillas para que pudieran esperar en mejores condiciones.

Las consultas sobre la entrada correcta según la mesa que marcaba el papel electoral eran constantes. Por momentos, las puertas de acceso han vuelto a ser puertas de mercado, donde cada ciudadano cantaba su número de mesa para ver si había acertado con su turno y la puerta. Pasadas las 9:34 horas han empezado a llegar los apoderados a las mesas electorales. Dos apoderados de la CUP y En Comú Podem se quejaban de la falta de papeletas a primera hora en el colegio electoral. El ambiente en las afueras del mercado era de desconcierto y nervios: "Mi madre tiene 80 años y llevo esperando media hora", se quejaba una mujer.

🔴 “Pel que fa a incidències, són les pròpies de qualsevol cita electoral en la major part dels casos, que s’han anat resolent. Amb les dades que tenim podem afirmar que podrem celebrar una jornada electoral amb plena normalitat“ explica @bernatsole #14F🗳️ #InfoEleccions2021 pic.twitter.com/mCtDp3HV2I — Exteriors Catalunya (@exteriorscat) February 14, 2021

A las 10 horas, el conseller de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalitat, Bernat Solé, ha celebrado que el porcentaje de constitución de las mesas electorales, que estaban al 97,45%. Sin embargo, y a falta de confirmarse más incidencias, el que iba a ser presidente de una mesa en Sant Antoni, Daniel Alcalde, ha declarado a La Información que ha estado 45 minutos esperando junto con los otros miembros de la mesa para que se constituyera.

Finalmente, los responsables les han avisado de que su mesa ya se había constituido por suplentes de otras mesas. Como cuenta: "Hemos estado una hora esperando a la intemperie, nadie daba la cara y hemos llamado enfadados. Nos han dicho que la mesa 172 ya estaba formada, y antes nos habían dicho que nos esperásemos. He firmado lo que tenía que firmar, 'no es culpa de nadie' dicen", explica. "Yo porque me voy, pero los suplentes se tienen que quedar", concluye.

A pocos minutos de las 11 horas, el conseller Bernat Solé ha afirmado que con los datos que se tienen, se puede celebrar "una jornada electoral con plena normalidad". Previamente, la acumulación de las colas exteriores en el mercado San Antonio han mantenido a los ciudadanos en espera, y los agentes han tenido que avisarles que mantuvieran la distancia mínima. Durante la media hora más tensa, incluso se les ha animado a que fueran a tomar un café mientras el complejo esperaba a abrir: "Por lo que veo va para rato, no se estén mojando", aseguraba un auxiliar en la puerta.