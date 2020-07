Rifirrafe entre la Justicia y la Generatitat. El presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra, ha asegurado que "el Gobierno aprobará un decreto ley para poder actuar con la contundencia necesaria para combatir el coronavirus". El president ha respondido así a una decisión judicial que impidió el confinamiento completo de Lleida por los brotes.

Torra ha sido contundente: "No estamos de acuerdo con la decisión que ha tomado la jueza" y ha dicho que buscará los medios para confinar y "proteger la salud de la ciudadanía", durante una rueda de prensa junto a su vicepresidente Pere Aragonès. El mandatario ha justificado su rechazo a la medida dictada por el órgano judicial al decir que "no podemos entender que puedan haber obstáculos burocráticos cuando se toman decisiones por la salud de las personas".

La Justicia acordó no ratificar la decisión de la Generalitat de prohibir toda salida y entrada a Lleida ciudad, Alcarràs, Aitona, Seròs, Soses, La Granja d'Escarp, Massalcoreig, Torres de Segre y las entidades municipales descentralizadas de Sucs y Raimat desde este lunes en la madrugada. La juez explica en el auto que no se puede ratificar este confinamiento domiciliario "pudiendo la Generalitat de Cataluña realizar otras actuaciones tales como individualización del confinamiento domiciliario respecto a las personas detectadas y una recomendación de confinamiento".

Y no solo la Justicia. La Fiscalía Provincial de Lleida ya se había opuesto a que la justicia ratificara la decisión la Generalitat. El fiscal jefe de la Audiencia de Lleida, Juan F. Bone, alegó en un escrito dirigido al Juzgado de Instrucción 1, y recogido por Europa Press, que el 'encierro' obligatorio en casa "es una competencia estatal y se ejerce, además, con la garantía de la intervención del Congreso".

Pero, el vicepresident catalán, Pere Aragonès, ha defendido que "con el actual marco normativos no es necesario decretar un estado de alarma parcial en el Segrià". Aragonès ha insistido en la necesidad de actuar de forma precoz para evitar la propagación del virus y una reescalada severa: "Aquellas medidas que podemos tomar hoy no la tomaremos mañana".

Así, los mandatarios se han desmarcado totalmente del criterio de la Justicia y han hecho un llamamiento a los ciudadanos del Segrià a seguir sus indicaciones "por su propio bien", aunque todavía no estén en vigor por el revés judicial. Según Torra, las decisiones aprobadas desde el Govern no pueden quedar encalladas en un conflicto de competencia en los juzgados. No están solos. El vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Tero, ha asegurado que sí existe una normativa autonómica y estatal que permite el confinamiento y que constituye una alternativa legal a la "excepción constitucional" del estado de alarma. Tero En ha recordado la medida de cerrar colegios, guarderías y centros de mayores que tomó Isabel Díaz Ayuso en Madrid, y la de decretar la cuarentena para parte de la población del líder murciano Fernando López-Miras cuando todavía no había entrado en vigor el estado de alarma.

La situación epidemiológica

El Ministerio de Sanidad alertó este fin de semana de la presencia de más de un centenar de brotes de coronavirus activos en el país, y el de la comarca del Segriá, con 1.441 casos, es el que más preocupa a las autoridades. La localidad aglutina 16 focos activos y una persona ha muerto como resultado de los nuevos contagios desde que se acabó el estado de alarma. La preocupación también aumenta en los hospitales. La Conselleria de Salud ha cifrado en 108 los pacientes hospitalizados en centros de la región sanitaria de Lleida con Covid-19, tres más que el domingo.

Sanidad define como un brote "cualquier agrupación de tres o más casos confirmados o probables con infección activa" en los que se haya establecido "un vínculo epidemiológico", es decir, que la transmisión sea comunitaria. En el caso de los centros sociosanitarios la situación es distinta. Basta con que se diagnostique un solo cuadro para poner en marcha todos los mecanismos de control, por el tipo de interacción que se da en dichas instalaciones.