La Diputación de Lleida admite que no puede obligar al confinamiento en casa

El presidente de la Diputación de Lleida, Joan Talarn, ha cuestionado "si la Justicia puede decidir sobre temas de salud", tras la decisión de una juez de no aceptar el confinamiento domiciliario en siete municipios de Lleida, aunque ha admitido que no pueden prohibir que la gente salga de casa.

En una entrevista en RAC-1, Talarn ha recordado que, en el caso de la Conca d'Òdena, se pudo confinar antes de la declaración del estado de alarma y que "si en un momento fue posible por necesidades de salud, ahora también lo debería ser". Después de que una juez de instrucción de Lleida haya rechazado ratificar el endurecimiento del confinamiento en el Segrià, al concluir que la Generalitat pretende "eludir" de forma ilimitada en el tiempo la aplicación parcial del estado de alarma, que es una competencia estatal para la que debería pedir permiso al Gobierno, Talarn ha dicho: "Nos preocupa muchísimo la situación en la que nos quedamos ahora mismo".

"No se trata de prohibir que la gente pueda hacer cosas, se trata de evitar las cadenas de transmisión de la enfermedad. Lo que me preocupa de verdad es la enfermedad, que haya tantos positivos y tanta gente expuesta a una enfermedad tan peligrosa como el coronavirus", según Talarn.

"Me pregunto si la Justicia puede decidir sobre temas de salud. Entiendo que los vecinos del Segrià sí pueden salir de casa por ahora. No sé cuál es la documentación presentada a la juez. No sé si se aportó toda la documentación. Esto lo tendrá que decir la Generalitat", ha comentado el presidente de la Diputación leridana.

Talarn ha interpretado que la decisión de la juez provoca que "si no hay una orden judicial, no se puede pedir que no se vaya al trabajo, pero al menos si van, que tengan el máximo cuidado y que sigan más que nunca las medidas de seguridad que nos han dado hasta ahora".