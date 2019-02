Villalobos anuncia que deja la política tras la ruptura del Pacto de Toledo

La diputada del PP Celia Villalobos deja la política activa, por lo que al terminar esta legislatura abandonará su escaño en el Congreso, donde es la presidenta de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos pacto de Toledo, cuyos trabajos han encallado al no llegar a un acuerdo. Villalobos, también vocal de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, ha confirmado a Efe que ésta será su última legislatura, con lo que cierra una larga trayectoria como parlamentaria.

Durante una entrevista en Antena 3 en la que explicaba la situación del Pacto de Toledo, Villalobos ha señalado que le "hubiese gustado terminar mi carrera con un acuerdo en el Pacto de Toledo" y ha explicado que ha perdido un congreso y "alguien tenía que ser la figura de los que han perdido, soy yo", ha indicado.

La exministra de sanidad ha dicho que "han sido unos años muy felices en esta casa" y ha señalado que cree que "he aportado mucho" a su partido. En ese sentido, ha señalado que ha tenido "muchas diferencias con mi partido, pero me he mantenido".

En agosto del año pasado, la diputada malagueña fue apartada de la Diputación Permanente del Congreso, de la que formaba parte desde 1989, dentro de los cambios que el PP realizó en este órgano tras la elección del nuevo presidente, Pablo Casado, en julio, después de que Villalobos apoyase la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría.