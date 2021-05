Celia Villalobos anuncia que se hace 'gamer' y crea un equipo de eSports.

La que fuera ministra, alcaldesa de Málaga y diputada por el PP, Celia Villalobos, ha anunciado a través de un vídeo difundido por redes sociales que se hace 'gamer' y que crea un equipo de eSports. A la política siempre le ha perseguido la polémica cuando fue cazada por una cámara mientras jugaba al Candy Crush en una sesión del Congreso de los Diputados.

En el vídeo aparece la expolítica hablando mientras está sentada frente a un ordenador. Allí afirma lo siguiente: "Durante años siempre he estado en el foco, críticas, burlas, reproches...Toda una vida marcada por un solo momento. Un momento que casi me hizo olvidar lo que me gustaba. Pero, ¿sabéis qué? Que se acabó. Se acabó escucharos, se acabó callarme. Es el momento de dar la cara. Es el momento de jugar"

El nombre del equipo que ha creado se llama "Screen Wolves". Esta noticia ha producido un vuelco en las redes sociales que ha provocado que se convierta la expolítica en tendencia a los pocos minutos.