Chivite pedirá al TSJN su visto bueno para exigir el pasaporte Covid en bares

El Gobierno de Navarra ha trasladado este jueves a los representantes de la hostelería que tiene intención de presentar al Tribunal Superior de Justicia de Navarra este viernes la propuesta de exigir el pasaporte Covid, después de que este jueves la incidencia en España superase los 100 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días. Así lo ha afirmado el secretario de la Asociación Navarra de Hostelería y Turismo, Nacho Calvo, en declaraciones a Efe tras la reunión mantenida con el Departamento de Salud.

El Ejecutivo plantea un pasaporte Covid para los bares y restaurantes de más de 50 comensales, para eventos como banquetes y para el ocio nocturno, que incluye discotecas y bares con licencia especial. "Los hosteleros hemos propuesto que el ocio nocturno sea considerado a partir de la medianoche", ha afirmado Calvo. Desde la Asociación aseguran que no van a poner problemas a la implantación del certificado covid pero exigen un cambio en la normativa para que, "además de exigir el pasaporte a los clientes, se les pueda exigir a los trabajadores".

"No tiene sentido que quien está ocho horas en el local pueda estar sin vacunar", ha indicado. Además, han solicitado "una aplicación para poder leer el código QR y confirmar su validez, como ya hay en otros lugares". "En las discotecas suele haber un portero para controlar y en los restaurantes es fácil, cuando se sientan en la mesa, pides el certificado", ha añadido Calvo. Según los hosteleros, el Gobierno navarro no ha planteado nada más allá de la implantación del pasaporte covid, "ni cierres, ni limitación de aforos".

Simón no ve sentido al pasaporte

Por su parte, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha puesto en duda la utilidad de la implantación de esta medida para controlar la entrada en interiores,dada la alta tasa de vacunación que registra España. "El 90 % de nuestra población podría tener ese pasaporte Covid con apretar dos botones en el teléfono. Yo personalmente creo que, como todo el mundo está prácticamente vacunado, ¿qué sentido tiene?", se ha preguntado este jueves ante los medios de comunicación en Toledo a la salida de la conferencia inaugural del III Congreso de Médicos de Toledo.

A su entender, es "una opción que puede llegar a ser útil" sobre todo en países con menor tasa de vacunación y, en España, para viajar al extranjero. No obstante, ha apuntado que para entrar en los locales de hostelería "tendría un impacto menos importante" y que "puede ser una herramienta más". En este sentido, Simón ha afirmado que, en estos momentos, España tiene una "situación muy distinta" de otros países del este de Europa y por ello, ha considerado que si las situaciones no son similares, no se deben aplicar las mismas medidas, aunque ha emplazado a "ver lo que va pasando en las próximas semanas" y ver qué se tiene que proponer cuando se vaya acercando la Navidad.

"Yo no me atrevería a decir que vamos a estar muy mal o muy bien, es muy difícil", ha reconocido Simón, que ha apuntado que el coronavirus es "impredecible", aunque ha considerado que España "parte de un punto quizá mejor que otros países por las coberturas muy altas de vacunación" y porque se mantiene el uso obligatorio de mascarillas en los interiores.