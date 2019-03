Cifuentes corta con su pasado político y pide la baja temporal del Partido Popular

La expresidenta por el Partido Popular de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha pedido su baja temporal como militante del PP, según ha adelantado ella misma en una publicación en su perfil de Instagram.

"Creo en la justicia, por eso estoy completamente segura de que el tiempo me dará la razón. Pero hasta que eso ocurra, he pedido la baja temporal de militancia en el Partido Popular. Que paséis todos un estupendo fin de semana", ha escrito Cifuentes. Y ha incluido, además, una cita del expresidente estadounidense Franklin D. Roosevelt, que reza: "En política no hay casualidades... y si las hay, es que están muy bien preparadas".

La renuncia de la expresidenta de la Comunidad de Madrid al partido donde ha desarrollado su carrera política, llega la misma semana en que la Fiscalía ha pedido tres años y tres meses de cárcel para ella por un delito de falsedad documental al considerarla inductora de la falsificación del acta que acreditaba que había defendido su máster, lo que jamás ocurrió.

Según informó el pasado martes la Fiscalía de Madrid en su escrito de acusación, el Ministerio Público considera que Cifuentes indujo a esa falsificación a sabiendas de que acreditaba una defensa de trabajo de fin de máster que "jamás se produjo" y que exhibió en varios medios y redes sociales "para evitar las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse".

Fuentes de la dirección del PP han indicado hoy a Efe que Cifuentes "no tenía ya relación con el partido". Del mismo modo, el pasado martes la dirección 'popular' rechazó opinar sobre la petición de pena de la Fiscalía para la expresidenta alegando que se trata de un "tema privado".

Sí han defendido a Cifuentes la candidata del PP a la presidencia de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que afirmó "nadie ha sufrido un linchamiento personal y político como el que está soportando" la exdirigente 'popular', y el actual jefe del Ejecutivo autonómico, Ángel Garrido, que dijo sobre ella: "Siempre he confiado en su inocencia y lo sigo haciendo".

Tras conocerse la petición de pena de la Fiscalía, la Mesa de la comisión de investigación sobre universidades de la Asamblea de Madrid decidió, con los votos del PSOE-M, Podemos y Ciudadanos, citar como compareciente a Cifuentes en una sesión que tendrá lugar el próximo 6 de marzo.

Las comparecencias en las comisiones de investigación son obligatorias, salvo que los citados aleguen alguna circunstancia especial que les impida asistir, como un viaje ya previsto o una enfermedad.