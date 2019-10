¿Cómo evitar que te cuelen un billete falso de cinco o diez euros?

La Policía Nacional ha alertado de la aparición en toda España de billetes falsos de mala calidad, sobre todo de 5 y 10 euros, que se fabrican en principio para películas o anuncios publicitarios pero que están afectando a comercios y consumidores.

Los billetes son fáciles de detectar, ya que en uno de los laterales de los billetes, en letra pequeña, aparece una frase en inglés (This is no legal tender, its used for motion props) que indica que no es de curso legal. El cuerpo de seguridad ha abierto un hilo en su cuenta de Twitter demostrando las formas de detectarlo y ha pedido a sus seguidores que lo compartan para difundir la información.

🚩¡MUCHO OJO, por favor, retuitea para que tus seguidores estén al tanto!



Hemos detectado la aparición de billetes falsos en toda España de este tipo ⤵️ . Te contamos cómo evitar que te cuelen uno (abrimos hilo👀) pic.twitter.com/KV7O9OAbGw — Policía Nacional (@policia) October 3, 2019

Los investigadores de la policía han confirmado que las falsificaciones se dan en todos los valores habituales -5, 10, 20 y 50 euros-, aunque los que más circulan son los billetes de 5 y 10 euros, ya que se les presta menos atención por tener menor valor.

Utilizarlos para realizar pagos puede constituir un delito, advierte la policía, que pide a los ciudadanos que, en el caso de detectar alguno, se dirijan a cualquier comisaría para su retirada.