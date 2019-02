'El Cuco' reconoce que vio el cadáver de Marta y explica quién estaba en la escena

Una nueva confesión de Francisco Javier García, 'El Cuco', podría dar la vuelta a la sentencia del juicio por el crimen de Marta del Castillo. La nueva declaración se trata de una grabación que hizo una persona que se infiltró en la familia del condenado por encubrimiento para obtener información y ayudar a los padres de la menor desaparecida. En las conversaciones grabadas, 'El Cuco' ubica a Miguel Carcaño, a su hermano y a una mujer en el piso del primero, y se desvincula de la muerta de la joven, asegurando que él solo "ayudó a limpiar" y que no dice dónde está Marta porque lo desconoce.

Las grabaciones aportadas por el 'infiltrado', y que ha publicado Antena 3, han provocado que tanto 'El Cuco' como su madre hayan sido procesados por un delito de falso testimonio y, además, podrían provocar la repetición del caso de Marta del Castillo.

Durante el proceso de instrucción del caso de Marta del Castillo, un hombre se infiltró en la familia de 'El Cuco', que entonces era uno de los acusados, finalmente fue condenado por encubrimiento, con el objetivo de facilitar información a la familia. En una de las conversaciones, el procesado por falso testimonio reconoce que vio el cuerpo de Marta, "yo llegué vi el bollo y me apoyé en el escritorio. Estaba mareado empecé a sudar". Y acusa a Carcaño y a su hermano de deshacerse del cadáver, "esta gente cogió a la niña y la llevaron para afuera".

Señala que cuando él llegó al piso de Miguel Carcaño y acceder al cuarto donde ocurrió el crimen se encontró "todo el percal, a Miguel y al hermano, y a alguien más que no vi yo quién era, creo que era una mujer". La afirmación ubica al hermano de Carcaño en la escena del crimen, lo que contradice la sentencia del caso que absolvió a Francisco Javier Delgado al considerar que no ayudó a deshacerse del cuerpo de la víctima. Además, le acusa de amenazarle: "Yo cuando vi el percal me dijo el hermano de este, de que les ayudaba o me quitaba del medio... A los dos...", razón por la que, según él, no habría contado la verdad a la policía.

A pesar de estar en la escena y ver el cuerpo asegura que él no se deshizo de él y desconoce dónde está: "No digo dónde carajo está la niña porque la engancharon entre los dos y al sacarla del cuarto no sé qué es lo que le hicieron".

Además, defiende que él solo participó limpiando el piso. Según sus palabras, cuando salió de la habitación "nada más que estaba el Miguel limpiando, no estaba ni la niña (... ) Cuando salí me dijo el Miguel que le ayudase a limpiar, yo me quedé y esto y lo otro, enganché una fregona, fregué dos pasás y le dije: 'mira Miguel, que me voy de aquí'".